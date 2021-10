Polémica en Escuela de Enología: el director separado del cargo cruzó a la Cooperadora

jueves, 28 de octubre de 2021 12:15

Tras una denuncia realizada en el mes de abril por parte de la Cooperadora de la Escuela de Enología por el faltante millonario de una producción de alumnos de 2019, el pasado 20 de octubre se conoció que decidieron apartar de su cargo al director de la institución, Sergio Montero. De acuerdo a lo que trascendió, se valoró que podría entorpecer la investigación en el marco de un sumario administrativo en curso. La decisión fue respaldada en una Resolución Ministerial y es la separación es una medida preventiva.

Montero, junto a su abogado, decidió romper el silencio este jueves y expresó que denunciará penalmente a los miembros de la Cooperadora por las acusaciones que se le realizaron. En conferencia de prensa, explicó que "las irregularidades no fueron mías sino de la Cooperadora con denuncias infundadas que no tienen asidero ni fundamento. Realmente esto llevó a que el Ministerio tomara una decisión que fue la separación del cargo, que considero injusto porque el Ministerio se tendría que haber informado y pedido los descargos correspondientes; algo que no hizo".

Agregó en diálogo con radio AM1020 que "se han dicho muchas cosas; que el director se llevó un millón de pesos de la escuela y que me he llevado mercadería. En mi auto no cabe la mercadería y además, la Escuela jamás produjo 1000 litros de aceite; nunca los tuvo porque no tenemos olivos para producir 10.000 kg. de aceitunas. En el 2019 hubieron 153 kg. y en 2020, cosechamos 300 a 400 kg. Mientras que en 2021 se cosecharon más de 1000 kg. porque se fueron recuperando los olivos con trabajos que se fueron haciendo y poniendo plata de nuestros bolsillos para los olivos porque la Cooperadora nunca puso un peso para la Escuela".

"Cuando trajeron las maquinarias, señalaron que no era problema de la Cooperadora. Si no está en función de la Escuela, ¿para qué está? Tal vez, al pedirles yo explicaciones de qué pasaba con el dinero, para saber dónde estaba parado para iniciar el ciclo lectivo con un cierto monto y decir: "estamos para esto"; "nos alcanza para esto otro", se molestaron y me empezaron a denunciar porque la plata no está en ningún lado".

Montero señaló que las denuncias efectuadas en su contra en Educación por parte de la Cooperadora: "iban directo a pedir que se destituya al director y que se intervenga la Escuela por irregularidades que nos enteramos por una nota difundida en Facebook, nada más. Vamos a accionar para defendernos".