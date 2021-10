Por una investigación, decidieron separar del cargo al director de la Escuela de Enología

miércoles, 20 de octubre de 2021 12:23

Tras una denuncia realizada en el mes de abril por parte de la Cooperadora de la Escuela de Enología por el faltante millonario de una producción de alumnos de 2019, este miércoles se conoció que decidieron apartar de su cargo al director de la institución, Sergio Montero.

De acuerdo a lo que trascendió, se valoró que podría entorpecer la investigación en el marco de un sumario administrativo en curso. La decisión fue respaldada en una Resolución Ministerial y es la separación es una medida preventiva.

Una grave denuncia realizó este martes la Cooperadora de la Escuela de Enología. Desde ésta, su presidenta y vice denunciaron un faltante de un millón de pesos correspondiente a la producción realizada por los alumnos durante el ciclo lectivo 2019.

Según detalló, este último punto es el más preocupante para los miembros de la Cooperativa. Es que no saben dónde está "gran parte de la producción anual del 2019" y si fue vendida, tampoco cuentan con el dinero perteneciente a la misma.

"No sabemos donde está. Una producción elaborada y fabricada por los chicos con sus profesores en las prácticas educativas de la escuela. Estamos hablando de más de mil litros de aceite de oliva, kilos de dulces y conserva, 1.800 litros de vino blanco y 6 mil litros de vino tinto ganador en el 2019 de medalla de plata y mención honorífica de la Cata San Juan 2019. Este vino tinto fue vendido como vinagro a la vinagrera Ambalí", señaló con indignación la presidenta.

Luego agregó: "estamos hablando en valor estimativo a 2019 de más de un millón de pesos que no pasaron por la cooperadora, no se registraron ni sabemos dónde están. Ante esta triste realidad con la cooperadora, en representación de padres, alumnos, ex alumnos y profesores que aman a Enología tomamos la decisión de hacer llegar esta nota pidiendo por favor que se realice una invetsigación exhaustiva y vea qué está pasando en Enología".

Además pidieron, en ese momento, "que se descubra quiénes son los responsables de esto. Que devuelvan el dinero a la escuela o que paguen las consecuencias". Luego señaló que no saben "quiénes son pero la producción no está, no figura en los libros, es como que en el 2019 no hicieron nada los chicos".