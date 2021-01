Tras un año intenso, los Gabinetes Interdisciplinarios sanjuaninos se preparan para acompañar el regreso a las aulas

sábado, 16 de enero de 2021 09:39

En el marco del trabajo articulado entre Nación y provincia para un regreso de los alumnos a las escuelas, tras un 2020 marcado por la virtualidad debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus, el ministerio de Educación encara una labor integral en la que ha cobrado especial visibilidad el rol de los gabinetes interdisciplinarios.

Es por ello que, hoy por hoy, se encara un intenso trabajo en pos de la reinserción a la escuela con el retorno presencial en este ciclo lectivo 2021. Para ello, desde el ministerio detallaron que una de las estrategias es la referenciación de las zonas comunales donde se desenvuelven los jóvenes, proponiendo una geolocalización de los recursos comunitarios en los que desarrollan sus actividades. “Esto permite precisar puntos de fortaleza para el trabajo en red como así también posibilitar ampliar mesas socioeducativas con planes de en favor de garantizar las trayectorias educativas de los jóvenes”, resaltaron desde el área dirigida por Mónica Gutiérrez a Diario La Provincia SJ.

Los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios cuentan en San Juan con equipos integrados por profesionales de seis disciplinas (psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, kinesiólogos y terapistas ocupacionales). Actualmente, hay 230 profesionales distribuidos en 80 Gabinetes de los niveles Inicial, Primario, Secundaria (Orientada y Artística, Técnica y Adultos) y Educación Especial.

A propósito, el ministro de Educación Felipe de los Ríos señaló a Diario La Provincia SJ: “durante muchos años, los Gabinetes Interdisciplinarios han estado para la emergencia. Pero durante la gestión del gobernador Uñac su labor está dada a anticiparse a las situaciones. Esto es ser parte de la estrategia de la enseñanza y no ser quién resuelve un caso no deseado dentro del campo del aprendizaje. Este cambio de mirada a la prevención y anticiparse al escenario complejo ha hecho que muchos profesionales sanjuaninos se destaquen dentro de los Gabinetes”.

La virtualidad marcó la educación en 2020 y esto implicó distintas complejidades.

El funcionario se refirió, además, al crecimiento de los equipos dada la diversidad del escenario: “hemos designado en esta gestión muchos profesionales y seguiremos en esa línea porque, sin lugar a dudas, la complejidad social así lo exige. Estamos hablando de un conjunto de voluntades para que la persona cambie y para ello es fundamental el trabajo en equipo. Dentro del contexto de la pandemia tenemos que felicitar al personal de los Gabinetes Interdisciplinarios que han podido conducir con mucha profesionalidad el campo emocional y lo socioeducativo. El escenario de la pandemia nos impidió volver a la escuela y eso trajo aparejada una serie de inconvenientes relacionales, en el hogar, por la convivencia extendida”.

Sobre ello, agregó que “esta mirada como equipo privilegió el aspecto de la educación emocional y de saber en qué escenario tuvo el alumno la posibilidad de aprender y que estuvo atravesado por condicionamientos como los económicos, el no contar con artefactos o sólo tener un celular en la casa o una netbook de Conectar Igualdad. Este plan integral, con proceso de retroalimentación, dispositivo socioemocional, promoción acompañada y unidad pedagógica temporal, lo que intenta es que de la pandemia nosotros podamos extraer aspectos muy valiosos”.

La herramienta audiovisual fue clave para revincularse con los escenarios educativos.

Tras reafirmar que en 2020 en nuestro país se privilegió el cuidado de la salud como eje y que la escuela se adaptó a ese desafío, el ministro puntualizó en que “el vínculo que genera la escuela es excelente en cuanto lo relacional, es decir aprender a vincularnos con otras personas. Esto fue generando lazos de debilidades cuando en algunos momentos. Los chicos no podían tener la bimodalidad de comunicarse con los pares, con la maestra o el profesor. Ahí estuvimos desde el Ministerio de Educación: padres, docentes, directores y supervisores intentando que estos "lazos de oro" no se pierdan. En estos escenarios hubo diversas estrategias entre ellas, la toma de encuestas que fue un desafío muy grande para los gabinetistas y los maestros de Primer ciclo. En algunos casos no se entendió por qué estos docentes de Primer ciclo tenían que abordar las encuestas. Y la respuesta es que el proceso de sociabilidad que el alumno adquiere de mano de la maestra no lo podría haber resuelto un profesional del arte, porque es la docente la que está preparada para acompañar. Desde esa mirada, es importante que el proceso de retroalimentación y de evaluación lo tenga la maestra”.

Y marcó que, en cambio en el nivel Primario, "los Gabinetes sí tomaron el dispositivo socioemocional o socioeducativo en el Sexto año de la educación Primaria porque el alumno va a pasar de Nivel. Esa base de datos le permitió al Ministerio instrumentar la nivelación y la evaluación que nos hacía falta. Aquí podían darse dos situaciones: o el alumno pasa de Nivel sin promoción acompañada o es conducido al próximo nivel con promoción acompañada”.

Un desafío complejo

En detalle, los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de Educación, realizan:

*Intervenciones Institucionales: preventivas, antes, durante y después de toda situación de conflicto que afecte la trayectoria educativa de los alumnos o de la institución educativa. Desde lo pedagógico se construye a partir del diálogo y el reconocimiento del otro. Además, articula acciones democráticas, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, inclusivas y con enfoque de derechos.

*Acompañamiento en las trayectorias educativas de los estudiantes: implica la orientación y acompañamiento ante situaciones complejas, derivadas del contexto socioeducativo inmediato o de vulneración de derechos. En el ciclo lectivo 2020, la dinámica y atípica realidad originada por el COVID-19, condujo a generar y diseñar diversos modos de concretar el acompañamiento y la contención emocional, psicopedagógica y social para toda la comunidad educativa desde la virtualidad.

*Además, acompañaron el diseño y funcionamiento de la plataforma “Nuestra Aula en Línea” y del programa de TV “Nuestra Aula en Línea”.

Un 2020 de trabajo intenso y diversas estrategias

La Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios encaró varias acciones a lo largo del ciclo lectivo, marcado desde marzo por la pandemia.

Tuvo la tarea de articular entre los ministerios de Educación y Salud, colaborando con la notificación de docentes, no docentes y estudiantes de gestión estatal y privada, de los distintos niveles y modalidades que viajaron a países con circulación viral, y que requerían inmediato aislamiento.

Por otra parte, priorizando el contacto con los estudiantes y sus familias, en la virtualidad, crearon “Nos cuidemos entre todos”, con múltiples recursos de orientación, asesoramiento y contención emocional, prioritariamente en la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. En el receso invernal se habilitó la “Juegoteca Virtual: Todos a Jugar”, promoviendo la creatividad, los valores, las habilidades socio-emocionales y los vínculos saludables.

Asimismo, se pusieron en funciomamiento líneas telefónicas de consultas para profesionales, docentes, estudiantes, familias y directivos, atendidas por el “Equipo de Intervenciones Inmediatas ante Situaciones de Complejidad y por el Equipo Técnico Pedagógico de Inclusión” y el correo electrónico sanjuaneducacionteorientayguia@gmail.com para diversas consultas.

También se desarrolló “Asistiré San Juan” para reducir el abandono escolar de los adolescentes y la exclusión educativa, fortaleciendo las trayectorias escolares. Realizaron una encuesta a más de 3000 estudiantes secundarios de 13 departamentos de la provincia, obteniendo datos fundamentales. Uno de los más destacados fue el elevado porcentaje de alumnos que manifestó extrañar la escuela y sus vínculos.

A través de una encuesta socioemocional a 107.267 estudiantes se realizó el diagnóstico situacional que permitió conocer el contexto socioemocional-pedagógico en el que cada estudiante transitó su proceso de enseñanza aprendizaje en el hogar. Esto permitió contextualizar y respetar la singularidad del proceso en las instancias de evaluación formativa.

Algunos de los datos relevantes:

- Las emociones que han predominado en los estudiantes en la pandemia son la alegría y el aburrimiento.

-En un 14% los estudiantes experimentaron cambios en sus hábitos de sueño y en un 32% en su alimentación durante la pandemia.

-El 85% de los estudiantes considera que en este período aprendió algo significativo en el ámbito del hogar.

-En un 99% los estudiantes se sintieron acompañados, por sus familias en el 96% de los casos.

-El 84% tuvo acceso a la conectividad.

-Un 90% accedió a las guías pedagógicas a través de la escuela y la comunidad educativa.

-En un 56% los estudiantes sienten que aprendieron algo y en un 36% sienten que están en vías de aprendizaje.

En cuanto a programas, se implementó la iniciativa nacional “Acompañar Puentes de Igualdad (Ex Asistiré)” destinado a reducir el abandono escolar, incrementando la asistencia y fortaleciendo las trayectorias de las/los estudiantes en riesgo de abandono. Es coordinado por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios y aplicado en 50 escuelas secundarias de Ciclo Básico y Orientado de gestión estatal, en 13 departamentos de San Juan.

Actualmente, con financiamiento nacional, desde el programa ACOMPANAR – PRASIR se asistirá a los estudiantes de gestión estatal, de sexto grado de primaria y de sexto año de Secundaria que estén en proceso de promoción acompañada (EPPA) para acreditar saberes. Los tutores realizarán el fortalecimiento educativo a partir de febrero, en forma presencial y virtual.