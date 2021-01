Colegios privados estiman una merma de más del 30% en las matrículas, por deudas

martes, 12 de enero de 2021 08:01

Afectados por la crisis económica, colegios de educación privada registran deudas de más del 60% por parte de los alumnos, en varias provincias del país. Debido a la situación, ahora estiman que en 2021 se produzca una merma superior al 30% en las matriculaciones.

Según informó el portal Infobae, las cifras se desprenden de un informe realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre del 2020 sobre un total de 184 instituciones de educación privada, en sus tres niveles de enseñanza (inicial, medio y superior); de diferentes provincias. Dicho informe, arroja la estimación "como consecuencia de una segunda ola de la pandemia de Covid-19. Según el estudio, muchos colegios también se vieron imposibilitados de hacer frente a los salarios docentes".

Las deudas promedio que mantienen los padres con los colegios están entre los $25.000 y los 120.000 pesos

El análisis arroja que sobre el total de los establecimientos relevados, se observó una mora promedio en el pago de las cuotas mensuales del 61,3 por ciento. Sobre ese índice porcentual, el trabajo detalló que “el 75% de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en término por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13% afirmó que no abonó por haber perdido su empleo durante la pandemia, y el 12% restante dijo que se negó a abonar por considerar que la enseñanza virtual no está a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial”.

Según el detalle del análisis, la situación de deuda comenzó a profundizarse en el segundo semestre del año pasado y trajo aparejados severos daños económicos en las distintas instituciones. En este punto, indicó que “el 71% de las instituciones reconocen que mantienen deudas en los impuestos, servicios públicos, aportes previsionales y proveedores en general”.

En otro orden, el estudio reveló que “desde las áreas administrativas de todos los colegios relevados surge que este año habrá una merma confirmada del 12,4% promedio en la nómina de alumnos matriculados en los tres niveles (...) Estos datos se corresponden con aquellos alumnos cuyos padres ya confirmaron que sus hijos no continuarán en los establecimientos”, observó Indecom.

Y agregó que, sin embargo, los datos parecen menos alentadores aún, dado que “todavía resta un 21% promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 11% que ni siquiera se comunicaron para regularizar su situación”.

Según el relevamiento, “las deudas promedio que mantienen los padres con los colegios están entre los $25.000 y los $120.000”, aunque aclara que “hay familias con tres o cuatro hijos, cuyas deudas superan los $200.000”.

El estudio también indicó que “hay una merma del 27% promedio en el número de inscripciones en listas de espera en el nivel maternal e inicial con respecto al mismo período del 2019/20” y añadió que “al no ser un nivel obligatorio, muchas familias están retrasando la inscripción porque tienen incertidumbre por saber si el ciclo lectivo va a comenzar en forma presencial o no durante este año”.