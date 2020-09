San Juan aseguró que los alumnos no volverán "de cualquier modo" a las aulas

martes, 22 de septiembre de 2020 16:46

El ministro de Educación de San Juan, Felipe de los Ríos junto a sus pares de 16 provincias aseguraron que los alumnos no volverán "de cualquier modo" a las aulas y ratificaron que trabajarán juntos con el Ministerio de Educación en "cada una de las estrategias no presenciales" definidas "a partir del diálogo y el intercambio", según expresaron en una declaración conjunta difundida hoy.



Los ministros respondieron así a las afirmaciones de la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña , quien puso en duda que en las provincias "no se busquen maneras" de volver a las aulas, en el marco de la discrepancia sobre la vuelta a clases en el ámbito porteño.



Además de De los Ríos, los ministros de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires San Luis, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz , Tucumán y Tierra del Fuego, Catamarca y Santiago del Estero, ratificaron su "compromiso activo con el ejercicio del derecho a educarse"



"La escuela es irremplazable. Deseamos fervorosamente que el regreso a ella se concrete, pero no de cualquier modo. Nuestros esfuerzos están dirigidos a garantizar que el derecho a la educación se ejerza de manera plena en todas nuestras jurisdicciones", aseguraron en la declaración conjunta.



Pero reconocen y asumen que "la situación epidemiológica del país no permite de manera objetiva que esto ocurra y ante este hecho hemos decido avanzar en la continuidad pedagógica con estrategias variadas que hemos acordado en el Consejo Federal".



Los ministros destacaron que el Consejo Federal de Educación "es el ámbito natural para la concertación de políticas educativas. Vamos a seguir trabajando juntos para fortalecer todas y cada una de las estrategias no presenciales que hemos definido a partir del diálogo y el intercambio cooperativo"



Y ratificaron que acompañarán "al Ministerio de Educación nacional en todas aquellas iniciativas que nos permitan contar con estándares epidemiológicos precisos para que la comunidad educativa tenga mayor previsibilidad de las condiciones en las que es posible comenzar a transitar la vuelta a clases presenciales".



Los funcionarios destacaron que sostienen "las decisiones que hemos acordado porque colectivamente nos obligamos a ello, pero también por respeto y cuidado de nuestros estudiantes y docentes, que en definitiva son nuestra prioridad"



Acuña había asegurado ayer en declaraciones a radio Mitre que le preocupaba que sus pares "no busquen maneras de volver" a las aulas.



En este aspecto detalló que "en la Ciudad cuando vimos que los casos permitían alguna forma de volver, dijimos 'volvamos'. En esta lógica de todos o ninguno no vuelve ninguno".