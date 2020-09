Rendir y recibirse del secundario en pandemia: la alegría contenida de un sanjuanino

viernes, 18 de septiembre de 2020 21:20

San Juan cursa las clases de forma virtual, igual que el resto del país, por el impacto de la pandemia de coronavirus en la provincia. Sin embargo, no todo se trata de completar tareas, trabajos prácticos y rendir pruebas, sino que además se viven momentos especiales a través de la pantalla.

Así le ocurrió a Nahuel Sosa un joven estudiante de psicología sanjuanino quien adeudaba una materia del secundario y pudo rendirla esta semana y completar sus estudios obligatorios. Todo en medio de la pandemia de Covid-19.

"Rendí el pasado miércoles de manera virtual la materia que me quedaba que era matemática. Me preparé con una profesora particular y me llevó cerca de un mes. El examen nos lo tomaron tres profesoras a tres alumnos a través de Google Meet", contó con la alegría a flor de piel, Nahuel, a Diario La Provincia SJ.

Las mesas se tomaron en un periodo excepcional establecido por el Ministerio de Educación de San Juan para todos los chicos que tenían la oportunidad de rendir y finalmente recibirse. La normativa se estableció para Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación de Adultos y Educación Privada de Nivel Secundario y Modalidad Jóvenes y Adultos.

En este contexto, Nahuel se enfrentó a través de la pantalla al tribunal que tras pasar un examen escrito y oral, le dio la gran noticia del aprobado. "Nos pidieron todo el tiempo que estuvieron con las cámaras y micrófonos activados, el tema oral se sorteó y sobre eso debíamos hablar. Si lo aprobábamos pasábamos el escrito", explicó Nahuel quien además detalló las diferencias con un examen virtual.

"Debido al momento que vivimos y las condiciones en las que rendimos, la exigencia fue otra. Me sentí bastante bien y cómodo porque las profesoras estuvieron para evacuarnos dudas en todo momento. Rendir de esta forma fue un gran alivio para mi ya que si bien me permitió terminar el secundario, también voy a poder avanzar en mis estudios superiores ya que no podía seguir rindiendo porque me quedaba esa previa. Estuvo muy bueno que ahora se nos diera esa posibilidad", agregó con emoción.

Nahuel se recibió del Colegio Santísimo Sacramento en Rivadavia y tras recibir la noticia tan esperada, no dudó en celebrarlo en el seno de su hogar. "Lo festejamos con mi familia comiendo algo rico ya que mucho más esos días no se podía hacer, me felicitaron y celebramos juntos", reveló.

Ahora, y tras enfrentar un gran desafío en medio de la pandemia, el joven se encamina a lograr su meta de recibirse de Licenciado en Psicología y en ese escenario, apoyó a otros chicos a preparar materias y animarse a rendir aunque el contexto no sea el mejor.

"A los chicos les digo que le pongan ganas, que preparen materias y se presenten a rendir. Aunque a veces no sepan bien las fechas, les diría que preparen las materias con tiempo, que se anticipen a las mesas y que le pongan fichas para aprovechar estas oportunidades", finalizó.