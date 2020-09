Educar a la distancia a los niños rurales de 5 años, el desafío de los docentes de Valle Fértil

miércoles, 16 de septiembre de 2020 00:15

Su voz "inyecta" energía. Cada palabra que pronuncia, revela la profesión que ejerce con tanta vocación: maestra de nivel inicial. Patricia Fernández tiene 48 años de edad, de los cuales 25 lo transitó de la mano de la docencia. Su amor por esta profesión lo desempeñó en diferentes lugares, sin embargo su tierra, Valle Fértil, hizo que abrazara la vocación más que en cualquier lado. Su historia es la de una docente que educa con el corazón y es reflejo de lo que experimentan todos los docentes de aquella zona.

En aquel departamento las maestras rurales de nivel inicial viven este año el desafío de tener que educar en medio de la pandemia a los pocos alumnos que tienen. En el caso de Patricia, sólo tiene 3 que son hijos de puesteros y siguen la dinámica de educación a distancia con mucho sacrificio. Por eso el grupo de docentes del JINZ N°31, al que ella pertenece, decidieron impulsar distintas forma creativa para llegar a los chicos.

Una de éstas es un microprograma radial que se emite por esta semana de la Educación Inicial a través de 2 radios del Valle. En ese equipo trabajan Alida Vega, Fabiana Gelvez, Cristina Ruiz, Viviana Acosta, Paula Costa, Patricia Fernández, María Cristina Aciar, José Fernández y el profe Hugo.

"Generalmente en las zonas rurales aisladas tenemos baja matricula. Lo máximo que tuve fueron 5 niños y un año incluso tuve solo una nena", comenzó expresando Patricia a Diario La Provincia SJ, quien destacó que "al ser zona rural, los maestros somos un integrante más de la familia. Por eso nos llevamos muy bien con los padres. Tratamos con la problemática de la conectividad y ellos están muy predispuestos en ayudarnos y contenernos. Nos manejamos con los padres a través de audios que pueden recibir y ahora se nos ocurrió esto de la radio".

Para poder educar a los pequeños, hasta antes de este año marcado por la pandemia, ella viajaba todos los días a dar clases en Baldes de Rosario. Ahora la historia cambió y la cuarentena extendida que cubrió todo el año escolar, obligó a perder la conexión física con el aula y todo lo que eso significa. Pero sobre todo, generó la poca posibilidad de que el niño socialice.

"Esto nos sorprendió ingratamente. Al ser docente de nivel inicial, uno de los pilares es la sociabilización y el otro pilar es el emocional. Ésa es mi gran preocupación: la emocional más allá de lo cognitivo porque en cualquier momento se puede aprender pero las emociones se deben cultivar desde que son chiquitos. El ser humano es por sí emocional y todo pasa por las emociones. Mi gran preocupación es contenerlos. En conjunto con mis compañeras y directora estamos trabajando profundamente a través de las guias pedagógicas y contención para todos ellos", agregó.

El jardín que tiene Patricia es una plurisala. Tiene 2 niños de 5 años que viven en un puesto a varios kilómetros de la escuela y para tener internet para poder trabajar con las guías, los padres tienen que hacer varios kilómetros hasta la puerta de la escuela donde está este servicio. Así mantienen la conexión. "Yo estoy disponible para ellos todos los días y todo el día. Hay mamás que pueden solo ir el fin de semana al pueblo de Baldes del Rosario. Ahí ellas se comunican conmigo y tengo que estar predispuesta para eso porque es mi misión de docente que trabaja por sus alumnos", señaló Patricia cuya vocación de servicio siente que se la debe a su madre que era enfermera pero siempre quiso ser docente.

El JINZ N°31 de Valle Fértil hace un agrupamiento de los jardines de infantes de la zona. Está constituido con chicos desde las Sierras del Valle hasta Baldecito. Tiene jardines de la zona norte y otros de la zona sur del departamento.

Para poder mantener viva la conexión con los niños, más allá de lo tecnológico, Patricia pone en práctica una frase que alguien le dijo alguna vez y le quedó grabada en su mente: 'hay que buscar los medios para llegar a los niños y no las excusas'.

Precisamente en esa búsqueda nació el microprograma radial destinado para los niños de nivel inicial, no solo de el JINZ N°31 sino también el JINZ N°7 y otras escuelas de la zona.

"El 28 de agosto perdí a mi padre en La Rioja. Tenía 2 maneras, tirarme a la cama y llorar o ponerme a trabajar. Se que desde el cielo él me está mirando. Fue un gran laburador con mi madre y siempre nos inculcó los valores de no caernos. Él me da la fuerza para estar de pie y trabajando por los niños e infancia de todo Valle Fértil", explicó Patricia.

El microprograma

"Palabras voladoras de corazón a corazón de la mano de la Bruja Maruja" se llama el microprograma que los docentes de nivel inicial están encarando para llegar a los chicos que por estos meses no han tenido clases por la pandemia. La iniciativa surgió en abril pero se concretó ahora que ya la perspectiva de volver a las aulas es casi imposible por este año.

Patricia tiene un personaje que suele llevar al aula para educar a sus niños que se llama "La Bruja Maruja" y que ahora sale al aire para todo el Valle por 2 FM. Ésta es una propuesta muy innovadora que utiliza como herramienta aquello que les posibilita llegar a los alumnos y familia de manera más fácil como es la radio.

"Al ver que no volveremos y que se venía la semana de la educación inicial se me ocurrió llevar a cabo el programa. Armé la propuesta, se la mandé a mi directora y con ella empezamos a elaborarla. Luego la presentamos en la supervisión y al aprobarla pusimos mano a las obra", explicó.

El micro programa es subsidiado por la misma directora del ENI, Liliana Bustos y cuenta con la colaboración del taller CreArte. Además se hizo la invitación a las escuelas de nivel inicial del departamento que quisieran sumarse. Por protocolo, los representantes de los otros establecimientos, graban los audios de cuentos, canciones, saludos y los pasan en el espacio de la radio.