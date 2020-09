Más de 50 alumnos de los colegios preuniversitarios pasaron de ronda en las olimpiadas

sábado, 12 de septiembre de 2020 17:40



Si hay una materia que resulta difícil imaginarse estudiándola de forma virtual, esa es matemática. Sin embargo, entre el entusiasmo de los alumnos y la creatividad de las profes, docentes de los colegios preuniversitarios lograron que sus estudiantes participaran y obtuvieran grandes resultados en las olimpiadas.

Se trata de la primera instancia de las Olimpiadas Nacionales de Matemática, que se realizó los días 20 y 27 de agosto de manera virtual. Entre los participantes, estuvieron estudiantes del Colegio Central, la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial.

"Este es un año verdaderamente atípico y que quedará como hito en la historia de la humanidad. Para nuestra generación no hay precedentes de una situación que paralizara las actividades y la manera de vivir. Al principio fue un total desafío el comunicarnos con los alumnos y coordinar con nuestros compañeros paralelos para hacerlo de la mejor manera. Con mucho entusiasmo y en constante aprendizaje fuimos avanzando con los contenidos y tratando de acompañarlos", explicó a Diario La Provincia SJ, Vilma Bortot, profesora de la Industrial.

Más allá del trabajo que usualmente era el áulico, también los alumnos contaban con asesorías especiales para competir. "El trabajo de olimpiadas es muy particular, pues se trata de alumnos con grandes inquietudes y prestos a estudiar y a investigar de manera espontánea. Con los que veníamos trabajando fue más sencillo, porque existía la comunicación, pero la verdadera y grata sorpresa fue con los alumnos ingresantes, ya que el trabajo de difusión y llegada fue muy arduo, sin embargo la convocatoria y los resultados fueron más que satisfactorios", agregó Vilma.

Toda tecnología vino bien a las docentes con el fin de llegar hasta los chicos. "La docencia en pandemia es todo un desafío. Al principio fue muy complejo pero con ayuda de la tecnología pudimos estar cerca de los alumnos. En lo particular con olimpiadas creo que es un trabajo en equipo. Agradecemos tanto el apoyo de los directivos, jefe de departamento y delegados de San Juan por Ñandú Margarita Carrascosa y por OMA Américo Poblete. Ahora trabajamos con correos, grupos de WhatsApp, videos, videollamadas. Con esfuerzo y muchas ganas todo es posible", aportó Verónica Gregori docente del Colegio Central y la Industrial.

La situación mundial puso en duda la participación de la Escuela de Comercio, pero fueron los mismos alumnos quienes no aceptaron un no por respuesta. "Este año al principio se decidió desde la escuela no dar clase online de olimpiadas para no complicar a los alumnos con demasiadas tareas, por lo que el proyecto no comenzó. En el mes de junio un pequeño grupo de alumnas de 6to año que ya habían participado el año pasado en el 2do nivel, me pidieron si podian participar. Por lo que con muy poca ayuda, solo por whatsapp se prepararon para participar en el mes de agosto", mencionó Marisa Seva educadora de la institución.



"Era muy lindo y raro ayudarle a una de ellas Magdalena, porque con el grupo el año pasado las consultas eran en la biblioteca y por lo general excedíamos los horarios correspondientes. En cualquier hora nos juntábamos a hacer problemas, entonces me decía esta año: "profe quiero estar en la biblioteca!". Pero a pesar de esta nueva situación el grupo puso mucho de su parte. Ha sido un gran orgullo para mí, no solo porque pasaran esta instancia, sino porque contribí un poquito a que cumplieran su deseo de participar este año, ya que para ellas era su último año de participación", agregó Marisa.

Los resultados fueron muy buenos para las profesoras. Como toda olimpiada, está dividida por nivel:

En Ñandú de nivel 3 aprobaron 15 alumnos.

En OMA de nivel 1 aprobaron 12 alumnos.

En OMA de nivel 2 aprobaron 16 alumnos.

En OMA de nivel 3 aprobaron 8 alumnos.

La próxima instancia se realizará los días 24 de septiembre y 1 de octubre, por lo que los chicos no tienen descanso y ya se están preparando para lo que se viene. "Ahora empezamos a preparar la próxima instancia desde casa, esperando un logro también para ellos y una linda experiencia", dijo Seva. "Hoy en esta segunda mitad del año escolar, el desafío se renueva, ya que el cansancio de la situación de aislamiento se hace notar, pero la gratificación por el entusiasmo de nuestros alumnos olímpicos por seguir avanzando en las instancias nos renueva la energía", sentenció Bortot.