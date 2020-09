Nicolás Trotta saludó a un docente sanjuanino por el Día del Maestro

viernes, 11 de septiembre de 2020 21:24

Al conmemorarse el centésimo trigésimo tercer aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, instituido como el “Día del Maestro”, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en un año especial por la excepcionalidad de la pandemia, tomó contacto con docentes de cada una de las provincias para saludarlos y transmitirles el reconocimiento por el compromiso asumido al seguir educando.

Para Daniel Pennice, maestro rural desde 2017 en la escuela de jornada completa Justo José de Urquiza, ubicada en Pocito, este Día del Maestro será una de los que más recordará en su carrera. Este 11 de septiembre, con su impecable guardapolvo blanco no ingresó al aula para recibir abrazos y cantos por parte de sus alumnos en el Día del Maestro; nervioso y con mil interrogantes esperaba la conexión para participar de la videoconferencia con sus pares de todo el país que encabezaba el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Daniel, atento seguía vía remota la ceremonia en la que el ministro Trotta izaba la bandera en la Plaza de los Maestros de la Ciudad de Buenos Aires. Luego inició la videoconferencia en la que el titular de la cartera educativa expresó: “Sabemos del enorme esfuerzo que han realizado en este tiempo y que han desplegado un conjunto innumerable de formas, estrategias y propuestas para seguir en contacto con sus estudiantes y familias. En estos meses, maestras y maestros de todos los niveles y modalidades han podido crear nuevas instancias para que el aislamiento no impida estar cerca”.

“Nuestro más profundo agradecimiento por el esfuerzo y la dedicación, por acompañar en este momento de angustia. No solo por seguir educando sino también por transformarse muchas veces en la escucha, en el consejo, en la recomendación, tanto de mejorar ese aprendizaje como de contener a las chicas y chicos en el impacto subjetivo que la pandemia tiene y que ha puesto en suspenso la socialización, el trabajo en el aula y la presencia en las escuelas de todos los días”, manifestó el ministro Trotta.

El funcionario nacional fue recorriendo cada una de las jurisdicciones escuchando vivencias, hasta llegar al contacto con el sanjuanino Daniel Pennice.

“Buenos días señor ministro, desde San Juan, tierra del gran maestro Domingo Faustino Sarmiento, saludamos a todos los compañeros de todo el país, del norte, del sur, de la zona central. Contarles cómo vivimos en San Juan está situación originada por el COVID”, comenzó diciendo Pennice.

“Un viernes del mes de marzo, cerramos los armarios de la escuela y el lunes comenzamos a trabajar con esta nueva metodología de trabajo a distancia. Nos encontró a todos los docentes con lo puesto, tuvimos que empezar a reinventar todo. Con empeño, ingenio y más creatividad que recursos, de este modo empezábamos a enviar guías y trabajos creativos a nuestros alumnos para captar su atención. Muchos alumnos podían recibir ayuda de sus padres y otros no por diferentes motivos. Se repensaba cada momento, desde el vocabulario a los más diversos recursos para atraer su atención. Fueron cambiando los recursos y las fases sanitarias", relató el docente.

"Nuestro problema era que el 40% de los alumnos no tenia WhatsApp. Hubo que buscar la forma y ahí estábamos llamándolos por teléfono. En la primera fase no había problema pero al cambiar de fase reordenamos los horarios para conversar con los alumnos, tres niños escolarizados con un solo dispositivo y empleamos videollamadas, no era solo por lo académico, teníamos que mantener el vínculo con el alumno para garantizar su trayectoria", detalló Pennice.

Más adelante señaló: "Contarles que hemos evolucionando en el trabajo docente, en las propuestas. Contamos con recursos provinciales del ministerio, subimos las guías para cada alumno, donde ellos pueden descargarlas. Algunos docentes se animaron a hacer programa radiales y de televisión, con la creatividad y voluntad para seguir desde donde sea. Le agradecemos ministro esta oportunidad y en nombre de todos mis compañeros de San Juan, le damos las gracias por permitirnos participar".

El ministro Trotta, se despidió diciendo: "Aquí las compañeras están emocionadas de verte con el guardapolvo blanco. Muchas gracias, un abrazo".

La videoconferencia con los docentes del país culminó con el ministro Nicolás Trotta agradeciendo a los maestros argentinos, a los que les pidió que sostengan el esfuerzo y les agradeció enfáticamente por su compromiso: “En este día tan especial, que esperamos que sea irrepetible y que no nos vuelva a impactar una pandemia, espero que sea un momento de reflexión para que unidas y unidos sigamos asumiendo el compromiso de educar y de hacer de nuestra escuela la principal institución de construcción de un país con justicia social”.

El maestro rural que se recibió "de grande”

Daniel Pennice, de 49 años, vive en Rawson y sostiene que se recibió "de grande". Tiene una antigüedad en la docencia de diez años. Trabajó en varias escuelas, hasta que titularizó en 2017 en la escuela Urquiza. Fue comerciante y vendedor de autos, pero dejó todo por la docencia. Su pareja es Ana García, también docente. Tiene dos hijos, Emiliano de 27 años y Lía de 21 años.

Fuente: Prensa de Gobierno