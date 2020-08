Vuelta a clases: Educación Especial no iniciará y esperará a evaluar el status sanitario

jueves, 6 de agosto de 2020 07:12

A solo días del regreso a las aulas después de la cuarentena por coronavirus, San Juan se prepara en sus diferentes modalidades para recibir en las escuelas a alumnos de sexto grado de primaria y sexto año de secundaria, en medio del operativo del retorno gradual a clases.

Sin embargo, en este escenario, una de sus modalidades, la de Educación Especial no comenzará todavía las clases hasta tanto evaluar el proceso del status sanitario en la provincia. Así lo aseguró la directora de la modalidad, Erima Garrido, quien dio detalles de cómo seguirán trabajando con los chicos desde la casa.

“Lo que es la vuelta a clases de educación especial, tal cual lo expresa el plan jurisdiccional, vamos a seguir con la virtualidad hasta tanto podamos ir viendo el status sanitario. No nos olvidemos de que se trata de alumnos que tienen diferentes patologías, por lo que hay que cuidarlos mucho. Por ahora no está previsto el regreso a clases para la modalidad”, señaló Garrido a Diario La Provincia SJ.

En tanto que chicos incluidos que vayan a sexto grado de primaria o a sexto año de la secundaria, es una decisión de los papás si quieren enviarlos a clases o no. En este caso, quienes lo hagan acompañados de su docente DAI, podrán asistir siempre respetando el protocolo provincial.

“Seguimos trabajando en los diferentes protocolos de la modalidad pero hasta que no inicien los demás chicos y podamos ir viendo el status sanitario, no va a comenzar la modalidad Educación Especial. Vamos a seguir trabajando y acompañando en la trayectoria como lo venimos haciendo al inicio de la pandemia, con las guías pedagógicas y para los chicos con discapacidad o que tienen alguna condición y que en sus casas no poseen conectividad, respetando los protocolos, se las llevamos en formato papel. Todos van a seguir recibiendo las guías del mismo modo que las vienen recibiendo desde comienzo de año”, resaltó.

Respecto al accionar de los docentes frente a la no presencialidad, teniendo en cuenta que es un factor central en la tarea, se mostró conforme con los métodos aplicados para que los chicos continúen con el aprendizaje, de la mano de sus padres y la tecnología.

“Muchos de nuestros alumnos requieren de la presencialidad ya que el vínculo con el docente es irremplazable. Tengo solo palabras de agradecimiento para los docentes de esta modalidad porque han buscado todas las estrategias para que sus alumnos puedan resolver las guías en comunicación directa con ellos y con los papás, con videos y audios. Ha sido un trabajo magnifico el realizado para hacer todo lo posible para que los chicos puedan realizar sus guías”, finalizó la Directora.