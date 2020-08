Educación definió los periodos para que alumnos de secundaria rindan materias previas

jueves, 6 de agosto de 2020 10:43

En medio de la modificación del calendario del ciclo lectivo 2020, debido a los más de cuatro meses sin clases por la pandemia de coronavirus, uno de los tema que más preocupaba a los jóvenes del secundario era conocer cuándo iban a poder rendir las materias previas de años anteriores.

Respecto a eso, el Ministro de Educación de San Juan, Felipe de Los Ríos aclaró cómo serán tomadas las mesas que se perdieron en este periodo.

"Las materias previas o pendientes de aprobación, como se les denomina ahora, tenían que tomarse en el turno de julio. San Juan logró comenzar con el ciclo lectivo el 2 de marzo, y a la semana debimos suspender la actividad. Quiere decir que llegamos a completar el ciclo lectivo 2019 sin problemas ya que habíamos tomado las mesas de diciembre y las del turno febrero - marzo", comenzó relatando De Los Ríos en conferencia de prensa.

Y agregó que "Nos quedaron en el haber las materias de los egresados que normalmente se rinden en el turno de abril, además del turno de julio. Por eso hemos modificado el calendario escolar de la provincia que tiene finalización el 18 de diciembre del 2020, de manera parcial, porque finalizaría con las mesas del turno febrero - marzo de 2021, nada más que allí y de manera excepcional vamos a tener doble turno luego de los 45 días de licencia de los docentes".

En este marco señaló que las mesas que se debieron tomar en julio se trasladan al mes de septiembre, y en agosto, con el programa Prasir se buscará fortalecer los aprendizajes no logrados por los chicos, para llegar a "una mejor condición" a las mesas de exámenes con quienes tienen materias pendientes.

"De no resolverse esta situación tendríamos la oportunidad de perder un gran escalón que desde el 2016 hemos conseguido en la educación, que es disminuir la deserción escolar y el fracaso escolar. Ahora lo haremos virtual en vez de presencial para fortalecer y no tener más repitientes. Si los alumnos no llegan a aprobar en la instancia de septiembre, les quedará la instancia de diciembre que se va a tomar en febrero - marzo. Si llegaran a tener la necesidad de rendir otra vez porque no les fue bien, a las dos semanas de esa instancia terminaríamos con el ciclo 2020, con las mesas propias de febrero - marzo", finalizó.