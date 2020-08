La UNSJ espera aprobar esta semana los protocolos para volver a clases presenciales

lunes, 10 de agosto de 2020 19:15

La Universidad Nacional de San Juan se prepara para la nueva normalidad en las clases presenciales a las que la comunidad considera por consenso que es preciso recuperar y esta semana tendría listos sus protocolos para ello. Todo esto se dará en paralelo con la virtualidad ya que la educación bajo el sistema bimodal no se abandonará.

La vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca expresó en ese sentido que "estamos trabajando para definir los protocolos y esperamos a mitad de semana poder contar con ellos. Se ha trabajado intensamente y logrando acuerdos que tienen en cuenta las complejidades de las unidades académicas y de los institutos preuniversitarios".

"Esta presencialidad es nueva y acordamos que hay una necesidad de volver a la normalidad ya que así lo amerita la calidad educativa. Sin la presencialidad no se pueden lograr algunas prácticas necesarias para acreditar regularidades e incluso terminar carreras. No se pueden emitir títulos si no se cumple con requerimientos de la formación. Aquí entra la posibilidad de ser flexibles en los lineamientos para abarcar las distancias en las distintas unidades y resguardar la excelencia educativa", dijo.

En los nuevos protocolos y cambios en el calendario académico, se incluirán las fechas para los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios. "Este es un año complicado y se baraja diciembre pero no se ha desechado febrero. Tenemos que estar preparados para cualquier situación, en este año tan particular y dar una rápida respuesta. Son situaciones nuevas que deben proteger lo sanitario y la calidad educativa", agregó.

La UNSJ ya retomó las consultas presenciales para los exámenes finales y desde esta semana se retomaron las mesas regulares.