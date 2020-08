Generarán un programa para los alumnos que no pudieron tomar contacto con la escuela

lunes, 10 de agosto de 2020 21:03

Para recuperar a los chicos que no tuvieron vínculo con la escuela, el ministro de Educación de la Nación, NicolásTrotta dijo que se presentará en “estos días un programa para esa misión” que se llevará a cabo entre el “Estado nacional, estados subnacionales, organizaciones y movimientos sociales” y que el plan está coordinando por la pedagoga Graciela Frigerio.



"La decisión no es individual, hay responsabilidad del Estado para generar puentes para que los alumnos regresen", dijo.



Indicó que “la vuelta a la escuela tiene tres desafíos: el primero está vinculado a los protocolos, medidas de seguridad para evitar contagios; segundo la reorganización pedagógica; y el tercero es el impacto psicosocial de la pandemia sobre los chicos”.



En referencia a los últimos años de cada ciclo, sobre todo del secundario, Trotta señaló que "vamos a desarrollar módulos específicos para garantizar los aprendizajes".



En este punto, indicó que "los que van a la universidad estamos articulando para que ese cierre de contenidos se haga previo al inicio de sus carreras".



Frente al inicio de clases presenciales para unos 10.500 alumnos de 14 distritos de las provincia de San Juan hoy, el ministro señaló que "se elaboró un un protocolo que permite un 'regreso seguro' basado en el distanciamiento físico".



Los alumnos y alumnas que reanudan las clases corresponden al último año de los niveles y modalidades, y la asistencia es optativa: "La obligatoriedad es al derecho a la educación, no a la presencialidad en el marco de la pandemia", sostuvo.



Además, informó que en una reunión que mantuvieron ayer, el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, le informó que la mayoría de los padres habían optado por la presencialidad.



Además de la alternancia de grupos para garantizar el distanciamiento, los alumnos y alumnas concurrieron hoy al aula con tapabocas, y allí recibieron un kit de higiene con alcohol en gel, toalla y otros elementos.



"Vamos a confirmar que se puede, si la realidad epidemiológica lo permite, proyectar un regreso. Por eso es tan importante lo que está sucediendo hoy en San Juan", concluyó Trotta.