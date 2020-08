De Rawson a Los Berros: el director que todos los días impulsa la educación secundaria en época de pandemia

lunes, 10 de agosto de 2020 16:38

No importa que llueva, haga frío o calor, Sergio Daniel Lima, todos los días transita más de 70 kilómetros, desde Rawson a Los Berros, en Sarmiento, para llegar a esa escuela que tanto ama: la de Nivel Secundario Los Berros. Llegar allí no es fácil, se levanta bien temprano en la madrugada para a las 6 de la mañana salir rumbo a destino. En esa escuela pasará casi todo el día, porque es director de los dos turnos, de la mañana y la tarde. Y en esta época de pandemia su compromiso se multiplicó para impulsar las clases con "el alma" para los jóvenes que asisten de este pueblo calero.

Sergio es director de ese establecimiento desde el 2018, sin embargo su arraigo a la escuela comenzó hace 19 años, apenas un año después de haber iniciado el camino laboral como docente. Con ese amor que significa estar frente a los alumnos, este lunes encabezó el desafío de volver a abrir la institución para dar la bienvenida a un grupo de chicos de sexto año de la secundaria. La apertura se dio en forma paralela a lo dispuesto por el gobierno provincial de retomar la presencialidad en las escuelas de 14 de los 19 departamentos de San Juan.

"Es una situación un poco compleja, con expectativa, ansiedad, con los cuidados y atendiendo a las recomendaciones que hicieron tanto supervisores como el personal de salud. Nosotros tratamos de cumplir con los protocolos que se nos ha entregado y de esa forma han vuelto 11 alumnos en un curso y 9 en el otro", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

La escuela cuenta con una matrícula de 432 chicos entre el turno mañana y el tarde. En sexto año de la secundaria, turno mañana, asisten 14 en una división y 17 en la otra. Pero actualmente tiene estudiantes en situación de riesgo que ya notificaron que no asistirán a la escuela para prevenir cualquier problema de salud.

"Ahora la escuela comienza a cobrar vida. Hasta el viernes eramos la portera, la gente de secretaría y yo. No tenía la vida de los alumnos esta escuela. Ahora empieza a recobrar esa vida. Es como el corazón que empieza a latir y esperemos que siga latiendo, que no se vuelva a frenar y se puedan incorporar los demás chicos con el transcurso del tiempo", expresó el director.

Sergio vive en Rawson, está casado y tiene 4 hijos y 4 nietos, a quienes adora. Precisamente en ellos es en quienes piensa cada día que va a trabajar a ese pueblo calero. Es que sabe que la posibilidad de que llegue el virus está en toda la provincia pero ese pueblo cuenta con más circulación de transportistas que llegan de otros puntos del país e incluso de Chile.

"Hoy cuando venía conté 17 camiones que venían bajando. Hablando con gente de la zona, calculamos que son entre 100 a 150 camiones por día los que circulan por acá. Hay que tener precaución y cuidarse lo que más se pueda. Tengo 4 hijos y 4 nietos. tengo que tomar muchos recaudos porque 2 hijas trabajan en el comercio y es un riesgo de yo llevar el virus y otro que traiga. Hay que tomar las precauciones siempre", agregó.

El coronavirus es una enfermedad que si bien hoy no circula de manera comunitaria en San Juan, los cuidados se han extremado ultimamente para evitar que ingrese. La escuela, como todas las que comenzaron con la presencialidad en las clases, cuentan con alcohol en gel, lavandina, y toda una logística que hace que la protección se extreme. "No tengo miedo pero sí precaución. La idea es hacer las cosas bien para no tener malos resultados. Es una zona compleja porque permanentemente salen y entran camiones de diferentes puntos del país", expresó.

Más allá de esos temores, que suelen ser muy común en casi todas las profesiones actuales, el director prioriza su afecto por la escuela y la comunidad educativa antes que nada. Los 19 años que lleva trabajando en esa comunidad le hizo generar un vínculo muy fuerte que valor "como oro".

"Uno se enamora de la institución, desde el momento en que se elige estar acá. Uno no lo ve como carga tener que venir. Sí por ahí el traslado cansa, no es un viaje corto, tenemos una hora para venir y una hora para ir. El 80% del personal viene de Rawson, Capital y diferentes lugares de la provincia. Pero uno ya se habituó y acostumbró. Además la gente, la calidad de los niños y de la comunidad es muy importante y es lo que ata a querer seguir viniendo, más allá del tiempo, costo o distancia. Hay muchas cosas que nos dan los chicos pero tal vez en otros lugares los dan pero no de la misma forma", destacó.

Por último definió a la comunidad educativa como muy buena y a los niños como "muy sanos". "Hay cosas que no se han producido de lleno en la comunidad y esperemos que tarde en llegar esas cosas malas. La familia son buena gente, esperemos que siempre la familia esté", finalizó.