Vuelta a clases en San Juan: gremios confían en la articulación con el ciclo 2021 para completar contenidos

sábado, 18 de julio de 2020 11:30

A menos de un mes de la vuelta a clases e San Juan tras la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los gremios que nuclean al personal docente en la provincia, señalaron la necesidad de que el ciclo lectivo 2020 se articule con el de 2021 para completar conocimientos básicos de las currículas.

Así lo aseguraron los referentes de los gremios UDA y UDAP este sábado, quienes resaltaron además la importancia de escuchar a los padres y en entendimiento del miedo que se siente.

"Nos tenemos que valer de momentos difíciles que hemos tenido, por ejemplo, en 2003 por problemas sociales y económicos, tuvimos un ciclo lectivo que comenzó recién en septiembre. Es cierto que los contenidos prioritarios y mínimos va a costar alcanzarlos pero lo más importante es que el ciclo lectivo 2020 se va a articular con el 2021, y vamos a lograr la mayor eficiencia posible para promocionar los alumnos de todas las modalidades", señalaron en diálogo con Radio Sarmiento.

En este caso, agregaron que "Esta articulación no se habla todavía en concreto porque primero hay que observar en qué condiciones terminamos el 15 de diciembre. Luego viene un receso de 45 días que se debe respetar por el régimen de licencia de los docentes. No creemos que haya una extensión del ciclo lectivo porque no están dadas las condiciones".

En tanto que desde el Ministerio de Educación de San Juan todavía no se comienza con las capacitaciones al personal de área, se estima como fecha máxima para el regreso a las aulas, el próximo 10 de agosto.

"Que se vuelva a clases en 14 departamentos que no están en el Gran San Juan es significativo no porque se quiera hacer experiencia con la gente de zonas alejadas, sino que es porque creemos que allí es donde más se debe fortalecer el aprendizaje de los alumnos. Son los que tal vez mayores dificultades han tenido con la educación virtual", indicaron.

Felipe De Los Ríos, al frente de la cartera educativa provincial, a través de videos presentó la modalidad y cuidados, que proponen implementar con el retorno presencial de los alumnos a las escuelas, basados en los protocolos sanitarios recomendados por Nación y adecuados a la realidad de la provincia. Además, explicó y entregó, a cada uno de los presentes, una copia con un pormenorizado detalle de cada uno de los 14 departamentos con las escuelas seleccionadas, niveles, cantidad de alumnos y modalidad de cursado con el que retornaran a las aulas los 10.446 estudiantes.

Departamento Cantidad alumnos

Valle Fértil 394

Zonda 227

Ullum 329

9 de Julio 380

Caucete 1777

25 de Mayo 987

Pocito 1618

San Martín 483

Angaco 460

Sarmiento 902

Albardón 1110

Jáchal 999

Calingasta 417

Iglesia 363

Total 10446