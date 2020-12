Las maestras de los JINZ de las Sierras Vallistas dedicaron emotivas palabras a sus alumnos

martes, 8 de diciembre de 2020 12:51

Con un mensaje muy emotivo, las docentes del JINZ N°31 de Valle Fértil decidieron despedir a sus alumnos enviando que egresaron del nivel inicial. El 2020 fue un año de muchas complicaciones tanto en la salud como en la educación. Por eso, buscaron llegar al corazón con sentidas palabras que escribieron e hicieron llegar a través de la red social.

La escuela abarca a los chicos desde las Sierras Vallistas hasta muy cerca del Valle de la Luna. Es decir, Sierras de Chavez y Elizondo, Bajo Chucuma, Balde de Funes, Usno, Balde del Rosario y los Baldecitos.

"Algunas docentes tuvieron más fluida comunicación, sobre todo las de Usno, otras no tanto. Si bien es cierto que las guías llegaron, habían papás que se manejaban con datos móviles, no tenían buena conectividad y no obstante pusieron toda la voluntad para que los chicos respondieran las guías", contó Ivana Fernández, maestra de Blade de Rosario quien ese mérito de los padres para ellos vale oro.

La comunidad de Valle Fértil, al igual que el resto de la provincia, sufrieron la dureza del coronavirus. Hubo muchos contagiados e incluso algunos sufrieron la pérdida de algún familiar por esta enfermedad. En medio de todo ese dolor es que las maestras se unieron a la distancia y se esforzaron para despedir a los egresados del jardín con un breve homenaje.

"Es muy triste no poder llevar un regalo. En las zonas rurales, estos actos son esperados por la comunidad, participan con mucha alegría y empeño. Este año al no poder hacerlo, no sabíamos cómo terminarlo y surgió esta idea", explicó.

Las maestras se unieron usando las redes de comunicación y armaron cada una un mensaje que a través de Diario La Provincia SJ se lo hacen llegar a toda la comunidad del JINZ N°31. A su vez compartieron fotos de este momento alentando a recibir el 2021 con mucha energía y alegría, pese a todo.

La carta de las "señoritas" para sus alumnos

“LO UNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO SE INTENTA”

Queridos pequeños del JINZ N 31, hoy me toca despedirlos, no de la forma que más quisiera con un abrazo fuerte de oso y un gran beso, pero no podía dejar pasar este momento para decirles que a pesar de la distancia, desearles un egreso feliz a ustedes alumnos de 5 años que comiencen una nueva etapa con toda la energía y alegría que los caracteriza y a los chicos que siguen en el jardín, que los espero el año que viene con los brazos abiertos para reencontrarse sus seños, con sus juguetes con la magia que tiene el jardín. Y a ustedes familia agradecerles el acompañamiento, la gratitud, el esfuerzo han sido nuestro gran pilar en todo este año. Desearles con todo el corazón unas felices fiestas. Muy agradecida por que sean parte de mi vida. LILIANA BUSTOS (Directora JINZ N° 31).

Queridos alumnos y familia. Ha llegado el día del adiós, todos tus recuerdos me llevan a vos, chau a tus besitos de chupetín, a tus abrazos, a tus sonrisas color cereza quiero agradecerles por todo el tiempo compartido, les mando muchos besos voladores y un hasta siempre. Son los deseos de la SEÑO ALIDA.

GUADA Y ABRIL: Esos poquitos días juntas en la salita los tengo muy guardaditos en mi corazón!!!! GRACIAS ¡¡! ¡Por todo lo que pudimos compartir juntas a la distancia! ¡Les mando muchos besos y abrazos los soplos fuertes para que lleguen a Balde de Funes! ¡Mi corazón y su corazón se van a extrañar un montón!!las quiero mucho, Dios las bendiga siempre!! SEÑO: CRISTINA.

Fue un año completamente diferente a los demás, en el que no pudimos compartir besos, abrazos, mimos, juegos etc. El jardín estará siempre con el corazón y los brazos abiertos para los que transcurrirán una nueva etapa escolar y para los que quedan espero de todo corazón verlos el próximo año. Muchos cariños mis niños: Milton, Walter, Juana, Daiana y Misael. SEÑO: PAULA.

Mis pequeños: Aranza, Fabricio, Lautaro, Jairo, Luciano Y Luzmila nunca olviden que tienen un lugar en mi corazón y que es solo de ustedes. Sean muy felices, disfruten de los desafíos de esta nueva etapa que los espera. SEÑO: BIBIANA.

¡Gracias!¡!¡ por todo su esfuerzo y compromiso, pero sobre todo por su amor y ganas de seguir aprendiendo. ¡!¡ Lo lograron!¡! ¡Gracias… Familia!¡!¡ SEÑO: CRISTINA(TITI).

¡Hola!¡! familia del jardín Margaritas “Los Baldecitos”. Deseo que el niño Jesús les llene de amor, salud y prosperidad. Quiero que disfruten cada día con alegría. ¡Dios los bendiga!¡! muchos besos. SEÑO: FABI.

Mis niños lindos, cariño del bueno que expresaron en cada beso, abrazos, mimos y miradas para con su seño Patry. Juan y Alejandro los voy a extrañar mucho, pero sus recuerdos de los años compartidos estarán guardados en el cofre donde guardo los mejores y más bellos recuerdos. ¡Vuelen mis niños buscando siempre la felicidad! Mi picara y tierna Agostina nos vemos prontito mi princesa linda. Los abrazos fuerteeee… fuerte… con todo mi corazón. Gracias familia por tu predisposición, comprensión y cariño. SEÑO: IVANNA PATRICIA.

Desearles que pasen unas hermosas vacaciones. Muy felices fiestas junto a sus familiares. Espero que arranquemos un nuevo año mucho mejor. Para reencontrarnos y vivir un año completamente diferente ...besos y abrazos. PROFE EDUC. FISICA: HUGO

¡Quiero desearles un feliz fin de año 2020 y felices fiestas!¡! que se llenen de esperanza para que tengamos un año mucho mejor y que podamos estar de nuevo juntos. PROFE DE MUSICA: PEPE.

¡GRACIAS!¡! ¡PEQUEÑAS Y PEQUEÑOS VALIENTES… ¡MUCHAS, MUCHAS GRACIAS FAMILIAS!¡!