Alumnos de último año marcharán para pedir tener su acto de egresados

sábado, 5 de diciembre de 2020 16:47

Este próximo miércoles, alumnos de nivel secundario de distintas escuelas de la provincia realizarán una protesta en el Centro Cívico con el reclamo de que les permitan realizar su acto de egresados.

"Fue un año muy atípico para todos, pero a los egresados nos afectó de otra manera. Esperamos mucho este sexto año. Nos dijeron que no íbamos a tener ni baile de egresados, ni viaje. Nos surgió junto con uno de mis compañeros, el hablar con una de las directoras del colegio para preguntarle si se había hablado del acto de colación. Nos dijo que no estaba permitido, que no estaba el ok desde el Ministerio", contó a Diario La Provincia SJ, Selene Castillo, alumna del Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera y una de las organizadoras.

Si bien la iniciativa partió desde un curso, a través de las redes lograron llegar a muchas escuelas que se sumaron a la primera edición de la protesta y lo volverán a hacer el próximo miércoles.

"Lo hablamos con mis compañeros y estamos enojados porque es muy injusto que abran bares y que no nos permitan hacer un acto de colación con nuestros padres aunque sea. Nos perdimos de muchas cosas que se hacen en sexto año, por eso aunque sea queremos finalizarlo con un acto".

La convocatoria es a las 10.30 horas, bajo una consigna pacífica, "sin disturbios ni acciones que perjudiquen a otras personas", aseguraron en el mensaje que se viralizó entre los jóvenes.

"No tenemos problema de que sea con distanciamiento social, con barbijo. Tampoco nos importa que sea en otro lugar fuera del colegio, con mucho espacio al aire libre. ¡Iríamos hasta el Parque! Queremos que nos entreguen nuestros diplomas", sentenció Selene.