Dólar: ¿cuánto podría valer en los próximos meses y a fin de año?

jueves, 6 de marzo de 2025 16:59

El presidente Javier Milei indicó que, sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 1º de enero del 2026 "el cepo dejará de existir". Y dejó entrever que, si llegan desembolsos antes, "podría hacerse más rápido".



En cuanto al precio del dólar, distintos economistas y entidades financieras coincidieron en que se registrará un aumento en el tipo de cambio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se espera un tipo de cambio de $1.201 para diciembre del corriente año.



Miguel Kiguel, economista especializado en macroeconomía y mercados financieros, sostuvo que "no sería un mal número" si se ubica en $1.200, con una devaluación del 15%. "Esta suba no generaría mucha inflación ni sería algo preocupante para la gente". Y agregó: "No debería provocar un ruido cambiario significativo".



Para Martín Mazza, director de MM Investments, las expectativas de devaluación "bajaron", alineándose con el 1% mensual del "crwaling peg", y aseguró que la economía "sigue enfrentando desafíos", entre los que se encuentra "equilibrar la estabilidad macroeconómica con el impacto social de los ajustes".



Portfolio Personal Inversiones afirmó que las expectativas inflacionarias y devaluatorias "están ancladas", según el último REM. También agregó que el REM redujo el ritmo de devaluación, previsto para los próximos meses, al 1% mensual, quedando en 1,07% en marzo (1,24% previo), 1,1% en abril (1,31% previo), 1,14% en mayo (1,18% previo), 1,06% en junio (1,23% previo) y 1% en julio.



Otro grupo de analistas esperan que en la primera mitad del 2025 el dólar ascienda en un acumulado de 7,9% en el mercado de cambio. Y, siguiendo en sintonía con las otras opiniones, esperan un dólar oficial de $1.201, lo que indicaría una variación interanual del 17,6%, manteniéndose debajo de la inflación prevista para el mismo período (del 23,2%).



Un informe realizado por el Bank of America (BofA) Global Resarch, titulado "Weeks that feel like years", estudió el panorama económico y financiero de América Latina y le dedicó especial atención a la situación del país bajo la gestión de Milei.

Proyectó que la divisa podría alcanzar los $1.400 "si se cumplen las condiciones de un acuerdo con el FMI y se concretan los desembolsos". Y agregó que podría traducirse como una "nueva devaluación" o "un ritmo más acelerado del crawling peg ".



En cuanto al resto del año, BofA prevé que el dólar oficial suba a $1.070 en el primer trimestre del año, con una posterior suba a $1170 durante el segundo. En cuanto al tercer trimestre quedaría en $1.250, y cerraría el año en $1.400. Esto indicaría una suba del dólar oficial de casi un 33% durante el 2025, lo que implicaría una devaluación del peso en torno al 25% en un lapso de 12 meses.