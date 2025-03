Una cámara de comercio en San Juan no le cerró la puerta al horario de corrido

miércoles, 26 de marzo de 2025 13:40

Tras un Verano muy complejo en temperaturas, la estabilidad de temperaturas en Otoño renovó el pedido del Sindicato de Empleados de Comercio de instaurar el horario de corrido en San Juan. Destacaron que los trabajadores economizan transporte, pueden estar más tiempo con su familia y que para el empresario significa una economía de electricidad, por ejemplo. Ante ello, la Cámara de Comercio de San Juan dio su punto de vista.

"Habría que volverse a sentar, a dialogar, si es la idea del sindicato seguir con esa posición tan firme que la tiene hace varios años. Tras una reunión, saldrá lo mejor de ahí. Esa es la opinión de nuestra institución. Hace falta un acompañamiento del sector bancario: en Buenos Aires trabajan de 10 a 15 o 16 hs. Inclusive eso les facilitaría el clearing bancario, que es modificado en provincias que tienen horario cortado como la nuestra. Por eso hablo yo de que, sobre todo en una provincia chica como la nuestra, que sería conveniente tener varios actores que se sumen", destacó en radio Estación Claridad, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Destacó que es un tema que fue ganando espacio en el debate entre comerciantes y empleados en nuestra provincia, donde el horario de corrido rige en shoppings y paseos comerciales. "Hace dos años no se hablaba de esto, por ejemplo, de la importancia del costo de la energía. Hoy sí, está en el tapete y representa un costo muy importante para cualquier comerciante, la energía, el gas y de qué manera se han incrementado esos costos. Cuando en su momento nos sentamos a charlar (sobre horario de corrido), de lo que menos hablábamos era de la energía. Actualmente, son diferentes situaciones que se nos vienen presentando. También hoy el costo del boleto de colectivo no es un dato menor", precisó sobre algunos de los puntos a considerar.

No obstante, Rodríguez fue cauto al respecto. "Habría que sentarse, ver con otros actores, y si se llega más o menos ,a un entendimiento, esto se evaluará. En su momento, hicimos una encuesta sobre el horario de corrido y los empleadores dijeron mayoritariamente que no. Entonces, existe esa disyuntiva: quienes tienen la potestad son los empleadores y no los empleados", agregó.

En esto, no se cerró a la posibilidad de actualizar ese relevamiento entre los comerciantes sanjuaninos. "Amerita porque son diferentes situaciones y de ahí, saldrá lo mejor. Y en esto les recuerdo que, hace muchos años, desde la Cámara de Comercio de San Juan propusimos que los empleados se retiraran a las 17 hs, el 24 y el 31 de diciembre. Fuimos objeto de muchas críticas, pero fue una medida buena. Hoy, más de 12 provincias tomaron la misma posición y fue una medida buena. Entonces, son medidas que no son fáciles de llegar a un acuerdo, de tomarlas, pero en el consenso creo que puede salir lo mejor. No es fácil pero se puede hablar", destacó.