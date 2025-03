Venta ambulante y manteros: comerciantes sanjuaninos insistieron en controles firmes hacia los revendedores

miércoles, 19 de marzo de 2025 07:42

Tras la decisión de no permitir la venta comercial en los espacios verdes de Capital, comenzaron las negociaciones por sectores para tratar de lograr un ordenamiento. Desde el comercio se mostraron conformes con lograr un ordenamiento y sobre todo, insistieron en que no se permita la reventa de artículos importados o imitaciones de marcas originales. En ello, recordaron una problemática de larga data.

"Estamos siguiendo con atención el proceso en el que resaltamos que bregamos por un comercio legal, no contra la necesidad de trabajar. En esto, la equidad se tiene que lograr y quienes revenden productos importados tienen que poder demostrar cómo accedieron a ellos y poder facturar. En eso, está la posibilidad de hacerse monotributista y es lo que, a las claras, no estaba sucediendo. No hay controles ni de ARCA ni de Aduanas", destacó a Diario La Provincia SJ, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Agregó que "lo que pasaba en el Parque y las plazas es que no había un listado o se tenía identificados a los que revendían mercadería y por ende, estaban fuera de ley. Entonces, hay una diferencia con el artesano y el emprendedor al que sí hay que proteger, de alguna manera. Ellos tienen otro marco".

Insistió en que plantearon a las autoridades que la "figura del revendedor no debe existir. Por lo tanto, ubicarlos en una feria o en otro espacio no es la solución. Resaltaremos el reclamo, que ya es de vieja data y lo impulsábamos en CAME, que hace falta más control del ingreso de mercaderías sin justificar y hasta por pasos ilegales. Es algo que nos excede, por ser una situación nacional, pero pedimos ser escuchados a nivel local. Si no es legal, si no hay control, se tiene que ordenar y hay que vender productos cuyo origen está en blanco".

Rodríguez insistió en que continúan atentos a la situación que no sólo afecta a Capital sino a varios departamentos, con menos masividad.