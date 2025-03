Venta ambulante: comerciantes sanjuaninos apelaron a la intervención de ARCA

jueves, 13 de marzo de 2025 07:57

El comercio sanjuanino, en sus diferentes cámaras, plantearon su preocupación por el aumento de la venta ambulante y puestos de manteros en paseos públicos, sobre todo en el Parque de Mayo. En ello, ya hay reuniones con el gobierno provincial y con el municipio de Capital para abordar lo que consideran es competencia desleal y que tiene impacto en los números de ventas. A su vez, interpelaron a los controles de organismos nacionales como ARCA, que inspecciona las condiciones legales de venta.

"El problema se ha planteado a las autoridades y se está trabajando en acciones con el Gobierno provincial, a través de su área de Comercio y con el municipio. Es una acción que genera un perjuicio a la actividad legal del comercio y una competencia desleal, absoluta. El comerciante hace una apuesta a trabajar en regla, en contratar empleados y pagar impuestos. Si esto no se regula, el comerciante saca un tablón a la vereda y simplemente se dedica a vender y ya está", expresó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Expresó que "hemos puesto en valor que el comerciante tributa, cumple con condiciones para obtener habilitaciones con lo que esto no puede ocurrir. No queremos llegar a que haya un claro enfrentamiento entre quienes venden legal y quienes no. Para eso están las leyes que deben hacerse respetar y en esto, nos extraña que ARCA (ex-AFIP) no haya intervenido en esta situación. Ellos establecen las condiciones de venta, facturación y demás que tanto exigen al comerciante que quiere trabajar con todas las de la ley. Esto impacta sin dudas en la recaudación de impuestos".

Rodríguez señaló que este factor también se expuso en las reuniones que mantienen con autoridades y pidieron que intervengan, con una posición justa. "Hay que encontrar un punto intermedio en esta situación. Sabemos que el que vende, lo hace por necesidad y por la posibilidad que tiene en el Parque de hacerlo; un espacio que atrae mucha gente y tiene circulación permanente. Sabemos que no es fácil pero hay que actuar. Los comerciantes tenemos derechos y necesitamos una solución. Insisto en que no queremos un enfrentamiento entre partes".

En ello, manifestó que hay diálogo con los gobiernos y esperan que haya una pronta solución. "En tanto, el fenómeno comercial informal ha crecido mucho en el último tiempo y esto preocupa a todos los comerciantes del Gran San Juan, que sigue esperando por la reactivación de la economía que impacte en el poder adquisitivo de los clientes, algo que todavía no sucede".