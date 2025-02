Pago de compras con dólares: ¿una opción atractiva para el comercio sanjuanino?

jueves, 6 de febrero de 2025 15:07

A diferencia de lo que sucede en supermercados, un sector importante del comercio sanjuanino aún no recibe dólares como moneda de pago para compras. La tendencia avanza muy de poco pero no se descarta su avance progresivo.

"En los comercios agrupados en la Cámara, no hay transacciones fuertes en lo que se refiere a recibir dólares como billete de pago. Son casos puntuales y no masivos, como en Mendoza y Buenos Aires. Acá se ve a cuenta gotas sin embargo, algunos comercios colgaron el cartel con el valor al que reciben el dólar y antes, no se veía", detalló a Diario La Provincia SJ, el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga.

El referente acotó además que en los comercios agrupados en la Cámara, de los más variados rubros, los precios se exhiben en pesos y aún no hay una presentación en la moneda norteamericana. Y expresó que quienes buscan comprar con dólares, los tenían ahorrados o incluso, son de vieja data o conocidos como "cabeza chica".

Los comercios que los reciben, entre ellos, algunas tiendas de indumentaria, blanco y electro. "lo toman generalmente un poquito más alto que el valor del dólar blue. La gente aprovecha, hace una compra para ganarle algo a la inflación y al cambio de moneda. Por ejemplo, si hoy el dólar blue está a $1200, el comercio lo acepta en $1250 y algunos aventurados, a $1300. Entonces, quien tenían el billete atesorado y al ver que no hay tanta fluctuación en el valor del dólar, deciden comprar un bien con un valor de dólar competitivo", explicó.

Sobre lo que viene, Quiroga señaló que "puede ir en aumento como no. Lo que más se espera, en realidad, es tener una quita de impuestos nacionales para tener precios más competitivos".

Qué pasa en los supermercados

"Ya hay muchos supermercados en San Juan que reciben el dólar-billete. No así que los precios estén expuestos en dólares; todavía no. Hay que destacar que, primero, esta es una medida optativa, o sea que depende de cada supermercadista si quiere o no expresar los precios en dólares. Lo que sí está por ley es que deben exhibir los precios netos de impuestos. Son dos cosas diferentes. Lo del dólar es optativo, y lo de exhibir los netos de impuestos, esto sí es obligatorio", señaló a fines de enero, Andrea López, presidenta de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, en radio Sarmiento.

En tanto, destacó sobre la decisión de supermercados de la exhibición de precios sin impuestos y el valor en dólares que "en la Cámara tenemos una postura positiva con respecto a esto, porque pensamos en que la gente debe estar informada del precio. Hay mucha gente que va y compra, por ejemplo, en Chile, y lo traducen a un valor dólar, pero no sabe que, muchas veces, acá puede encontrar lo mismo a un precio similar. Entonces, que puedan hacer esta comparación de precios en dólar me parece que es importante".