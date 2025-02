Supermercados en San Juan: entre el uso de tarjetas y el consumo de marcas alternativas

lunes, 24 de febrero de 2025 09:37

El consumo en supermercados minoristas no ha aumentado en San Juan y paralelamente, la gente mostró cambios en sus comportamientos de compra. Así lo indicó Mario Gee, desde la Cámara de Supermercadistas de la provincia quien indicó que los consumidores han mostrado variaciones de acuerdo a la situación económica y social.

"Menos mal que ha habido ese financiamiento con tarjetas porque ha habido esa modalidad de poder vender. Eso ha ayudado mucho a que la gente pueda salir mejor", explicó el empresario en radio Estación Claridad.

Luego indicó que "el que no llega a la marca que consumía, busca una alternativa" y es "justamente la gente que puede", la que no tiene problema de elegir las primeras marcas. "El que no puede tiene que, obligadamente, buscar una segunda marca. Que yo no le digo segunda marca, porque son marcas que están con todas las normas en una góndola y para mí son primeras marcas. Igual, algunas marcas son muy específicas porque tienen su marketing de año", explicó.

Gee destacó que "las segundas marcas pueden haber tomado mucho más fuerza" en el último tiempo pero esto va de la mano de herramientas de competencia que también aplican las marcas líderes. "Han salido algunas alternativas con ofertas también para competir. Por eso es buena la competencia, porque a la hora de vender, por más que yo sea una marca líder, no me puedo quedar atrás porque tengo que seguir a competir con ese otro que es mucho más económico", finalizó.