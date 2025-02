Boletas de luz en San Juan: detallaron qué hacer ante la duda de errores en la facturación de verano

lunes, 17 de febrero de 2025 08:34

Comenzaron a llegar facturas de electricidad a los usuarios sanjuaninos, correspondientes al inicio del verano y en ello, se hicieron públicos los reclamos por aumentos considerables. En ello, el EPRE insistió en que es preciso reclamar ante las distribuidoras y el organismo para que se verifique si hubo errores.

"En esos casos particulares, hubo actuaciones del EPRE e incluso, hay antecedentes de esos reclamos. Es muy importante que el usuario haga el reclamo y verificar que las tarifas que se hayan aplicado tengan que ver con consumos registrados y consumidos en el suministro", expresó a Diario La Provincia SJ, Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

Destacó que "el procedimiento lo que busca es determinar que las tarifas que se apliquen son las que están aprobadas en el cuadro tarifario. Además, que el registro que se tomó y que figuran en las facturas, es decir, la cantidad de kilovatios hora que se han consumido, sean los que están en el medidor. No hay que desconocer que, a veces, hay errores en el medidor. Con ello, se toma mal la lectura del medidor que trabaja como un cuenta kilómetro. Por ende, si uno toma mal el número, va a estar mal el número de kilovatios- hora consumido".

En los casos en los que corresponda, el vicepresidente de EPRE señaló que "el medidor se lleva al laboratorio y se hace una prueba. Es decir, que se verifica que se cumpla una normativa internacional IES o la norma IRAM de la República Argentina. Se buca saber que el medidor mida cumpliendo con los requisitos de precisión establecidos en esa norma. Cumplidos esos requisitos, se pasa a revisar también el consumo de cada suministro. En ello, hay suministros que consumen más electricidad y menos. Por supuesto, el que consume más electricidad paga más que el que consume menos electricidad; eso ya hace a las pautas de consumo y comportamiento de cada una de las personas usuarias".

En ello, delimitó el rol del EPRE ante estos reclamos. "Nuestra labor llega hasta verificar que las tarifas sean las correctas, que esté bien confeccionada la factura y que sea correcta y que el medidor funcione de acuerdo a las normas. Si todo se comprueba, recién en ese momento, la persona usuaria está obligada al pago de la factura. Si hay un error, se corrige inmediatamente y la persona no está obligada a pagar esas facturas exorbitantes", dijo.

Y marcó que "cuando evidentemente hay un error, el usuario lo que tiene que hacer es reclamar. Mientras tanto, pagar un equivalente a lo que venía pagando por el mismo consumo. Si es una factura muy cara, siempre hay que comparar con el año pasado. Si el año pasado consumía 500 kilovatios hora en el mes y la nueva factura me llegó a 5000 kilovatios hora, hay un error. No puedo consumir de un año para el otro 10 veces más. No es pagar primero y reclamar después. Sino hay que hacer el reclamo, esperar la resolución y se verifica que la factura es correcta; si se tiene que anular se hace y se emite una nueva. Sino, se corrige"