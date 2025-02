El precio del metro cuadrado en San Juan se estabilizó, a la expectativa de mayor reactivación de la construcción

miércoles, 12 de febrero de 2025 08:04

Construir una vivienda en San Juan tiene, después de más de 2 años, un escenario de precios estables pero la expectativa se centra en cuándo habrá mayor activación de proyectos, tanto públicos como privados. Así lo evidenció el análisis de febrero del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional, dependiente la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, que elabora el prestigioso Índice CIRCOT, referente para el sector.

"En el estudio donde, mes a mes, vamos visualizando los cambios, en este tiempo podemos decir que estamos con buenas perspectivas para lo que es el futuro de la construcción. Esto es porque, debido a que los gráficos y las curvas que analizamos, y gracias a los datos que vamos cargando, muestran que se va manteniendo mucho lo que tiene que ver con materiales de construcción. Su curva se ha mantenido prácticamente desde marzo del 2024 a febrero del 2025. En esa comparación interanual, hubo un aumento del 8,26%. Esto es destacable cuando, anteriormente, tuvimos variaciones de precios de materiales mes a mes, siempre sobre los dos dígitos", señaló a Diario La Provincia SJ, el Ing. Juan Carlos Andrada, director de CIRCOT.

Para el ingeniero, estos números muestran que "la economía que va tomando un rumbo y también que bajó la ansiedad de la gente. Antes, muchos sanjuaninos compraban como una forma de no perder su dinero y como ahorro. Entonces, hoy por hoy, prácticamente al haber una continuidad de precios, eso cambió".

Acerca de los incrementos en los materiales de construcción, desde el Índice CIRCOT relevaron que "algunos productos suben, en otros bajan, pero con variaciones muy pequeñas. Hablamos de $100 a $200 o de $1000, en ciertos casos".

En ese sentido, el Índice CIRCOT toma para calcular el precio del metro cuadrado para construcción el cálculo del costo directo y del indirecto para una vivienda tipo FONAVI/ IPV de 77.10 metros cuadrados, con tres dormitorios. En febrero, "sobre el costo directo tenemos un valor por metro cuadrado de $673.560, 24 y el precio total, sumando los costos directos donde están los gastos de la empresa, obrador, funcionamiento de herramientas, entre otros, más los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Lote Hogar y el IVA (es decir, el precio de un metro cuadrado más el beneficio de la empresa), llegó a $1.205.440,56, el metro cuadrado este mes", señaló el Ing. Andrada. La variación respecto a enero fue del 0,32%, donde el metro cuadrado tuvo un valor de $1.201.584,39.

Por otra parte, destacó que "la variación mensual del costo de materiales respecto al mes anterior fue de 0,62% mientras que la mano de obra no tuvo aumento, porque no hubo actualizaciones por parte de UOCRA".

En tanto, la variación del índice respecto a febrero del 2024 fue de un 37,75%. "Si analizamos el valor del índice de febrero del 2024 a febrero del 2025, tenemos un acumulado de 37.75% y la variación interanual del costo de materiales fue del del 8,26%. Acerca de la variación de mano de obra interanual fue del 99,28%", manifestó.

El ánimo en el sector ferretero y proveedor

En el relevamiento entre el sector comercial ferretero, tanto grande como pequeño, el director de CIRCOT destacó que "ocurre algo atípico, según nos decían los comerciantes. En enero, generalmente, la gente que no se iba de vacaciones hacía un pequeño arreglo en su casa o seguía con una remodelación. Pero, este año, nos comentaban que las ventas se han mantenido muy parecidas a diciembre y no han disminuido. Ellos esperaban tener un mes con más movimiento pero no se registró una inversión de dinero, como años anteriores".

Tras ese inicio de año, desde el rubro ferretero comentaron a los especialistas de la UNSJ que "hay un panorama que denominamos del "equilibrio inestable". Esto es porque hay una estabilidad pero los argentinos tenemos ese miedo porque sabemos que tenemos una economía que es frágil".

Sobre esa estabilidad, rescató que los comerciantes tienen planillas de precios de proveedores que no aumentan y se sumó la facilidad de crédito para la compra. "Es decir, volvió el crédito privado y sí están esperanzados con las nuevas medidas para poder seguir moviendo la economía y se compren más materiales de construcción. Argumentaron que el mercado "se empezó a mover" y el balance podremos hacerlo a fin de mes", sentenció.