Planes 0 km: en un año se superaron las 100 denuncias y las familias optan por rescindir contratos

lunes, 10 de febrero de 2025 07:00

La direccion de Defensa del Consumidor suma denuncias relacionadas con planes de ahorro de 0 kilómetro en la provincia de San Juan. Se trata de 104 casos en el último año, sumado a irregularidades en las notificaciones de aumentos de las cuotas, resulta motivo de cese de pagos, hasta judicialización de los casos y más familias optan por rescindir contratos.

"Hay denuncias por el tema de incumplimiento de contratos”, dijo Fabiana Carrizo, a cargo de la dirección a Diario La Provincia SJ y agregó: “la gente quiere dejar de pagar, porque no llegan a fin de mes con la cuota gigante que tienen que pagar, cuando van a pedir que se resigne hay negación y no hay devolución de lo que la gente pide que está especificado en un contrato”.

"Les cuesta salir de algo que a lo mejor en su momento entraron cuando se pagaba y tenías una cuota fija”, señaló.

Dijo además que están trabajando mucho en eso con los consumidores, “en algunos casos hemos tenido soluciones y en otros se lo están llevando a la justicia directamente, se agotan las instancias administrativas en Defensa al Consumidor”. Se trabaja bajo multa para el incumplimiento, pero, inconformes con las opciones de solución, el consumidor tiene que llevarlo a la justicia directamente.

Respecto de los reclamos informó: “tenemos denuncias de que no le avisaban al consumidor que el mes que viene venía con un aumento importante. No se puede si no avisan con anterioridad, cualquier servicio que no te avise que va a subir vos tenés que decidir si seguir o no. Tenés que tener un previo aviso y no lo han tenido”.

También dijo que hay contratos con entregas pautadas que no las han cumplido, “no se realizaron en tiempo y forma. El consumidor tuvo que sostener otros gastos extras porque no se cumplió del lado de la empresa”.

Las multas se basan en canastas básicas, según el incumplimiento. El monto se define de acuerdo con el trabajo que tuvieron los instructores durante las conciliaciones. “De ahí se saca un informe que lo ratifican los asesores letrados y eso pasa con una formulación de cargo y tienen otra oportunidad de poder resolverle la situación al consumidor. Si no hay respuesta va en una multa que directamente la ejecuta Fiscalía de Estado", finalizó.