Venta escolar: por su precio, los sanjuaninos arrasaron con uniformes y equipos deportivos en Chile

El sector comercial en Chile sigue de parabienes con los turistas sanjuaninos que, aprovechando la ventaja cambiaria, compran distintos productos desde tecno a indumentaria. En ello, por estos días, los más buscados son las prendas de uniformes y equipos deportivos.

"A finales de enero ya se siente el regreso a clases y es que si bien aún queda el mes de febrero para vacacionar, las familias argentinas que ya están próximas a su regreso, aprovechan en masa de llevar uniformes y útiles de papelería, fundamentales para el inicio del nuevo ciclo estudiantil", destacaron en el portal chileno La Región.

"Los trasandinos realizan importantes compras en productos escolares. Ropa de colegio de color azul, más algunos útiles escolares son incluso de los más llevados antes del recambio de turistas", agregaron. En ello, lo más buscado son los conjuntos deportivos azules, tanto campera o buzo con pantalón, en telas de algodón o acrílico. También pantalones deportivos o de uniformes formales de colores azules, grises, marrones, negros y bordeaux, puóveres de la misma gama de colores, camisas y remeras blancas.

Los compradores van por esas prendas tanto en tiendas como en supermercados, que aprovecharon la demanda. Según cajeras de la sucursal Walmart en el puerto, consultadas por el medio chileno, "los turistas argentinos han llegado a llevarse más de $250 mil pesos arrasando con uniformes, zapatillas blancas escolares y otros productos como cartulinas, goma eva, block de dibujo, lápices y pinturas para la vuelta a clases".

Sobre precios, hicieron un comparativo. "Los pantalones escolares van desde los $8 mil pesos; hay ofertas de dos camisetas por $9 mil pesos y a comparación de Argentina, un pantalón de buzo escolar puede valer desde los $31 mil en adelante".

"No mueven la aguja"

Sin desmerecer la situación, en el comercio sanjuanino no miran con preocupación la tendencia del furor de compras en Chile pero sí con respeto y atentos a estrategias para atraer clientes.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, expresó en radio Sarmiento que "esta es una modalidad que, de acuerdo a diferentes épocas, nos beneficia o no. En esta oportunidad, por supuesto, se ha devaluado el peso chileno y a los argentinos nos conviene ir de tour de compras. Muchos toman las vacaciones, por supuesto, con este doble propósito: de ir y poder comprar algunas cosas porque realmente encuentran precios que no son comparables con el mismo producto en la República Argentina, producto de la cantidad de impuestos y la presión fiscal. Esto hace que se encarezca, no es que un comerciante sanjuanino lo cobre más caro porque sí. En ello, sí se perjudican algunos sectores como la venta escolar, de manera parcial".

El referente destacó que el afectado no es tanto el sector librería sino el de marroquinería, porque los sanjuaninos apostaron a comprar mochilas en Chile, así como calzados e indumentaria escolar. En otros rubros, electrónica fue también lo más demandado.

"No obstante y valga la aclaración, no es que todos los sanjuaninos fueron a comprar a Chile; a la mayoría sólo le alcanzó para vacacionar. Si hablamos de cifras, en lo que va de la temporada, habrán cruzado unos 50.000 o 40.000 sanjuaninos; esto significa que son más o menos unas 10.000 familias y esto no hace todavía que esto mueva la aguja económica en general", dijo.