Furor de compras en Chile: para el comercio sanjuanino, "aún no mueven la aguja local"

miércoles, 29 de enero de 2025 09:40

Esta temporada, los sanjuaninos aprovecharon el cambio a favor para comprar diferentes productos en Chile e incluso, hay viajes especiales para realizar "tours" por shoppings y outlets. Sin desmerecer la situación, en el comercio sanjuanino no miran con preocupación la tendencia pero sí con respeto y atentos a estrategias para atraer clientes.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, expresó en radio Sarmiento que "esta es una modalidad que, de acuerdo a diferentes épocas, nos beneficia o no. En esta oportunidad, por supuesto, se ha devaluado el peso chileno y a los argentinos nos conviene ir de tour de compras. Muchos toman las vacaciones, por supuesto, con este doble propósito: de ir y poder comprar algunas cosas porque realmente encuentran precios que no son comparables con el mismo producto en la República Argentina, producto de la cantidad de impuestos y la presión fiscal. Esto hace que se encarezca, no es que un comerciante sanjuanino lo cobre más caro porque sí. En ello, sí se perjudican algunos sectores como la venta escolar, de manera parcial".

El referente destacó que el afectado no es tanto el sector librería sino el de marroquinería, porque los sanjuaninos apostaron a comprar mochilas en Chile, así como calzados e indumentaria escolar. En otros rubros, electrónica fue también lo más demandado.

"No obstante y valga la aclaración, no es que todos los sanjuaninos fueron a comprar a Chile; a la mayoría sólo le alcanzó para vacacionar. Si hablamos de cifras, en lo que va de la temporada, habrán cruzado unos 50.000 o 40.000 sanjuaninos; esto significa que son más o menos unas 10.000 familias y esto no hace todavía que esto mueva la aguja económica en general"

Tomando en cuenta las restricciones en cuanto a cantidad de productos que se pueden ingresar a la Argentina desde Chile, Rodríguez marcó que "no es que sea una compra masiva y por la cual, se van a tener que cerrar los negocios. No es así. Hoy, inclusive, se abrió otra posibilidad para todos los argentinos y es la de poder recibir cualquier otro tipo de moneda extranjera, que esto también ayuda a paliar un poco esto. Hay mucha gente que tiene su ahorro y según el negocio, puede usar sus billetes en sus compras a muy conveniente cambio".

Y señaló que "en dólar, los denominados "cabeza chica" o de antigua producción que no te los recibían en otros lugares, hay cadenas de supermercados que sí los admiten inclusive por arriba del cambio oficial. Es otro sistema de comercialización bueno, que va apaleando esto que haya gente que vaya y compre su mercadería en el exterior".