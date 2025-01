Cómo la baja de inflación cambió drásticamente los precios de la construcción en San Juan, en 3 años

domingo, 19 de enero de 2025 09:02

En los últimos 3 inicios de año, la construcción en San Juan tuvo cambios radicales. No sólo en lo que tiene que ver en ritmo de trabajos y el consecuente cambio de política nacional respecto a la obra pública, sino fundamentalmente en el impacto de la inflación. La desaceleración progresiva en los últimos meses se reflejó en un descenso de la variabilidad de los valores que influyen en la construcción en San Juan y de ello, dio cuenta el análisis del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional, dependiente la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, que elabora el Índice CIRCOT.

"La construcción, en el último tiempo, tuvo una etapa muy movida. Los sanjuaninos usaban el ladrillo, el cemento y el hierro como material de respaldo y ahorro. Había mucho consumo pero también inestabilidad en precios e incertidumbre. Esto último marcó el 2022 y el 2023, con cambios de gobierno nacional y provincial. Ello repercutió en los sanjuaninos ya que, al no saber cómo se iban a comportar los mercados y qué medidas se iban a tomar, apostó a no perder lo que tenía ahorrado. Había variaciones, mes a mes, de dos dígitos y la suma de ello, mes a mes, llegó hasta tres dígitos", contextualizó para Diario La Provincia SJ, el Ing. Juan Carlos Andrada, director de CIRCOT.

Los números del metro cuadrado según CIRCOT en enero de 2025.

En ello, sus estadísticas mostraron los contrastes entre los últimos 3 años. "Si analizamos la variación entre enero de 2023 respecto a enero de 2024, la variación del valor en el metro cuadrado fue del 52,24% . Mientras que la variación comparando enero de 2023 y el mismo mes de 2024 fue de 289,36% . En ese momento, haciendo un repaso, la variación en los materiales de construcción fue del 45,40% y la variación respecto a diciembre de 2022 fue de 32,37% y de materiales de construcción en comparativa mes a mes fue de 45,40%", detalló.

En tanto, hubo una variación interanual de materiales de construcción en San Juan sólo del 14,6% entre enero del 2024 y enero de 2025; lo que muestra una baja en referencia al comparativo entre enero de 2023 y el mismo mes de 2024.

Para el Ing. Andrada, "estos datos marcaron que, hoy por hoy, se está logrando una estabilidad. En el relevamiento que realizamos entre ferreteros, que están al frente de comercios chicos, nos resaltan que esa estabilidad repercute en que no tienen miedo de perder mercadería. Con el escenario anterior, subían precios porque no sabían si podrían reponer mercadería. Nos comentaban que, incluso, cambió la relación que tienen proveedores ya que antes les llamaban hasta 4 veces al mes para actualizar precios. Hoy por hoy, algunos proveedores que no pasan listas actualizadas desde hace 3 meses. Si hay variaciones son leves, es para generar competitividad de precios".

No obstante, aún esta baja en los precios no se tradujo en un boom de ventas y reactivación a pleno de la construcción en San Juan, señaló.

Los números de comparativa entre enero de 2023 y enero de 2024 del Índice CIRCOT.

Siguiendo los datos que marcan un giro en la comparativa entre enero 2024-2025, también hubo impacto en lo que es mano de obra y rentabilidad. “Tuvo un aumento anual, entre enero de 2024 al mismo mes de 2025, de 139,84%. Nosotros, en CIRCOT, atendemos muchos albañiles que van a consultar precios y nos alegra el panorama actual. Antes había una paridad entre valores de material y de mano de obra. Es decir que lo que se invertía en un ítem, es lo que se le pagaba al albañil. Y cuando subieron mucho los materiales, hubo épocas en las que si había un 100% en material, la mano de obra se pagaba la mitad. Ahora hay una mejora en ello, aunque los salarios del sector, como los de la mayoría, no van al mismo ritmo de la inflación”, destacó.

Volviendo a las cifras, en la comparativa enero 2023 y enero 2024, los materiales de construcción habían aumentado 405% y la mano de obra, 152%; es decir casi 300% a la baja.

Cómo incidió en ventas de ferreterías

Para elaborar el Índice CIRCOT, los ingenieros hacen relevamientos en grandes comercios del rubro construcción y en Pymes ferreteras. En el intercambio, no sólo hablan de precios y ventas sino de cómo tratan de atraer clientes y en ello, también hubo cambios.

El Ing. Andrada expresó que "una de las estrategias que nos compartían los comerciantes es que, como con un producto como el cemento ellos ganan poco, lo usan de llamador de ventas. La gente que busca cemento pero siempre se lleva algo más".

En sus visitas, los ingenieros de CIRCOT piden listas de precios y comprobaron que actualmente los valores de los materiales difieren por $100 y $200, lo que los coloca en una paridad. Incluso hay bajas en precios y en el cemento es uno de los productos que más se percibe. “Hay lugares en los que llegó a costar $10.000 y ahora, se consigue a $6500, con una atención para quienes compran de contado”, dijo el director de CIRCOT.