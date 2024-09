Subsidios a la luz: sanjuaninos coparon el EPRE para inscribirse en el RASE

miércoles, 4 de septiembre de 2024 13:24

Este 4 de septiembre finaliza la prórroga de la inscripción en el RASE (Registro de Acceso a los subsidios a la Energía). En ello, los sanjuaninos acudieron a la sede de EPRE para pedir ayuda para inscribirse o constatar inscripción.

En ello, el organismo realizó desde el último tiempo una campaña para difundir cómo inscribirse, resolvió consultas e instó a los municipios a colaborar para llegar a los más de 16.000 usuarios que nunca se inscribieron. Además, abrió una oficina transitoria en la Biblioteca Franklin, gracias a un convenio, para poder recibir a más sanjuaninos.

Vale recordar que el Período de Transición del régimen de subsidios a la energía es el tiempo que fijó el Estado nacional para alcanzar una “transición gradual, ordenada y previsible que permita a los usuarios residenciales afrontar los costos reales de la energía y adquirir hábitos de consumo eficientes, a la vez que que asegura que los usuarios más vulnerables accedan al consumo indispensable de la electricidad”.

Para pedir el subsidio a la luz y el gas en la Argentina se necesitan los siguientes datos:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red

El último ejemplar de tu DNI

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Una dirección de correo electrónico

Además, se debe tener en cuenta que existe un tope de ingresos mensual a nivel familiar por hogar para acceder al subsidio, que en este mes de agosto de 2024 es de $3.056.091, mientras que en las zonas más frías del país este umbral asciende a los $3.728.431.

Un dato importante a tener en cuentas es que aunque la factura no llegue a nombre de la persona que esté solicitando el subsidio no pasa nada, porque puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular.