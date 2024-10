Desde empresas a hogares: aseguraron que la suba de la electricidad favoreció la apuesta a energía solar en San Juan

lunes, 30 de septiembre de 2024 22:09

La energía solar pisa fuerte en San Juan, provincia que tiene más de 300 días de Sol al año y un prometedor desarrollo de empresas y parques solares. En la reciente Expo Solar, empresas y el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ coincidieron que hay una expansión en la incorporación de paneles solares y que en la relación costo- beneficio, el recupero de la inversión se logra en menos tiempo y aliviana los altos costos de la electricidad convencional.

Nicolás Cherioni, de la oficina técnica de Lumager Energía, resaltó a Diario La Provincia SJ que "hay una demanda de sistemas fotovoltáicos para industrias, minería y también residenciales. Por una parte, se trata de sistemas On Grid, que consisten en una instalación solar conectada a la red eléctrica y los artefactos toman energía del parque solar. Cuando se produce más energía de la que estamos consumiendo, ésta se inyecta a la red eléctrica. Por otro lado, en el sistema Off Grid no estamos conectados a la red eléctrica sino que los paneles cargan unas baterías y un dispositivo que se llama inversor es el encargado de transformar esa energía en corriente alterna, para alimentar todos los dispositivos".

Nicolás Cherioni, de Lumager Energía, la empresa con la mayor potencia instalada de energía fotovoltáica en San Juan. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Los beneficios de apostar a esta forma de acceder a la electricidad, señaló, es cada vez más valorada y por ello, "si bien requiere una inversión importante, las facturas de electricidad cada vez suben más. Y por otra parte, los costos de estos equipos están bajando con lo que el dinero se recupera en un período de tiempo aceptable. Esto teniendo en cuenta que la vida útil de estos equipos es de aproximadamente 30 años".

Para poder conocer cuántos paneles necesita un emprendimiento o un hogar, en función de su demanda, Cherioni detalló que se piden las facturas de electricidad y calculan el promedio anual de energía que consumen. Ello permite determinar la cantidad de paneles y la potencia del inversor para instalar en el lugar. En el caso de Lumager, proveen de materiales e instalación, lo que denominaron "proyecto, llave en mano". Precisó asimismo que la energía fotovoltáica ayuda a la huella de carbono y tiene grandes beneficios ecológicos que también generan un atractivo en los inversores.

Entre sus clientes están desde productores hortícolas y semilleros, que fueron los primeros que apostaron a la energía fotovoltaica, hasta reconocidas empresas productoras de alimentos hasta una industria metalmecánica y metalúrgica . "Somos referentes en energia fotovoltaica en la provincia y tenemos la mayor potencia instalada. Esta es una innovación que vino para quedarse y seguirá imponiéndose. La gente la va conociendo y la acepta de a poco, pero confiamos en que será una de las fuentes de energía importantes de San Juan", aportó Diego Maldonado, de la misma empresa.

Desde el Instituto de Energía Eléctrica, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, el Ing. Leonardo León destacó a Diario La Provincia SJ que la energía solar tiene sus particularidades "como la variabilidad del Sol, con lo que no es una energía constante y fija. Si bien queremos que la gente vaya instalando paneles en sus casas, a su vez hay que contemplar que pueden generar problemas en la red. El lado A nos muestra las ventajas del Sol como energía renovable y sustentable pero el lado B es que si esta energía no se controla, puede generar problemas a los usuarios y la distribuidora".

El Ing. Leonardo León, del IEE de la UNSJ, marcó la necesidad de ingenieros elécricos ante un escenario de "diversificación" de sistemas de energía.

Desde el IEE trabajan intensamente en que se desarrollen y apliquen soluciones para mitigar esos efectos y así se pueden lograr redes más grandes.

Expresó que desde el Instituto tienen grandes expectativas en cuanto al desarrollo de la energía fotovoltaica y que incluye tanto en la investigación como en trabajos y proyectos concretos. "La demanda eléctrica es constante y va en aumento y somos una sociedad que depende enteramente de la electricidad. En lo solar, San Juan tiene muchas ventajas y beneficios. Esto nos lleva, también, a la necesidad de ingenieros. El IEE forma ingenieros eléctricos para hacer redes inteligentes, para hacer paneles solares, operar sistemas eléctricos, entre otros. La necesidad de profesionales es constante y es una carrera que tiene muy buena proyección y salida laboral. Estamos, en ello, interesando a los egresados de Secundaria a que se informe e interioricen sobre esta opción de formación", precisó.