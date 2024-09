Comercio: el último trimestre en San Juan se encarará con despidos contenidos y prudencia en inversiones

lunes, 23 de septiembre de 2024 22:03

El comercio sanjuanino atravesó 9 meses con varios desafíos, entre ellos la afectación en el empleo por la crisis. No obstante, el sector logró estabilizarse de cara al último trimestre. La contracara es que las inversiones en nuevas aperturas tiene un avance discreto.

"Aunque no se puede hacer una previsión a largo plazo, ya que es muy difícil anticipar un panorama, el comerciante siempre buscó sostenerse. En eso, podemos afirmar que no hubo ni hay cierres masivos. Hay una ocupación, más o menos en el orden de un 90%, tanto en shopping, centros comerciales, paseos a cielo abierto como en el microcentro", destacó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Manifestó que "notamos que hay un descenso muy importante en la generación de nuevos emprendimientos. Son muy poquitos los que apuestan en este momento porque todos están esperando que haya una luz, algún brote verde que pueda ayudar un poquito a generar una inversión". En ello, el sector se prepara para cuantificar cómo se posicionarán las Pymes, al cierre del año.

Acerca del empleo, destacó que "los despidos importantes se dieron en los primeros cuatro meses del año y después hubo una desaceleración. Hoy en día, se está haciendo un gran esfuerzo para poder mantener a todos los empleados, sabiendo que hay compromisos por pagar. No se puede descuidar la atención al público y las funciones a cumplir en el comercio. Además, no se está en condiciones de desafectar empleados porque eso implica el pago de indemnizaciones y la economía de los comercios no está en condiciones".

Pensando en el día de la Madre

Con un septiembre de transición entre las últimas liquidaciones de temporada Otoño- Invierno y el recambio de vidrieras, el comercio sanjuanino pone su mirada en el día de la Madre. En ello, hace enfoque en que la nueva mercadería viene con una característica particular que rompe esquemas en referencia a los años anteriores.

"La recuperación económica está tardando en llegar y el sector tiene que mantenerse con las puertas abiertas. En ello, estrategias se implementaron y se seguirá apostando para alentar las ventas. El día de la Madre es una fecha fuerte y ya estamos planificando acciones, para llegar lo mejor prepapados posibles y alentar ventas tempranas. Venimos de ventas muy planchadas", señaló Quiroga.

Acerca de lo que están preparando para octubre, expresó que dispondrán de "promociones a más no poder, muchas cuotas sin interés, recibir muchas tarjetas de crédito ya que los bancos están apoyando en ese sentido. El gobierno también trata de hacerse parte y nos ayudan bastante en lo que es generación de algunos eventos para poder atraer clientes. Estamos programando en detalle los festejos del Día de la Madre para que sean atractivos y estimulen el consumo".