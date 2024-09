Nueva temporada y preocupación: aumentos en tarifas y alquileres afectaron por igual a comerciantes y clientes en San Juan

lunes, 16 de septiembre de 2024 22:23

El comercio sanjuanino está renovando vidrieras para recibir a la temporada Primavera- Verano, en un escenario adverso. Y es que tanto empresarios como clientes están en la obligación de destinar importantes sumas de dinero a pagar boletas de servicios y alquileres y por ende, se apaga el consumo.

"Las ventas están tranquilas y ya se ven vidrieras en lo que es todo el microcentro, shopping y macrocentro con la nueva temporada. Es una iniciativa de los comerciantes para poder estimular el consumo: para que la gente venga y cambie el vestuario. La verdad que no estamos ajenos a la situación económica y sabemos que el tema de la energía y los servicios están "comiendo el consumo". De parte del cliente le insume dinero que antes lo destinaba al consumo: hoy tienen que estar juntando el dinero para pagar la boleta de luz. Y para el comerciante, que los servicios eran un costo que antes significaba un porcentaje del alquiler, hoy prácticamente la electricidad y el gas son un alquiler más", detalló a Diario La Provincia SJ, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Por ello, destacó que tomaron fuerza acciones como liquidaciones, descuentos y adhesión a cuotas sin interés en tarjetas. "El comerciantes está tratando de buscar una salida para hacerse de efectivo para poder hacer frente los compromisos y tratar de ir renovando la nueva temporada", marcó.

En eso, el panorama es desigual ya que hay algunos comerciantes que "tuvieron espalda" para hacer compras adelantadas y ganarle en algo a la inflación. Pero hay quienes están esperando para accionar. "Otros están viviendo el día a día y tienen que recurrir a tratar de liquidar lo que les queda para poder hacerse de la nueva temporada".

Quiroga destacó la ayuda que significaron para el sector los créditos del Gobierno de San Juan. "Desde el Ministerio de la Producción se abrió un abanico de créditos subsidiados para los distintos tipos de empresas: chicas, medianas y grandes. La mayoría pudo acceder, dentro de los que están encuadrados en las situaciones contempladas como Pymes, pequeños emprendedores, etc. Hubo créditos para todos y está subsidiado al nivel que ningún banco hoy está dispuesto a conceder", resaltó.

También aludió a una particularidad: hubo comerciantes que no tomaron créditos por temor a endeudarse ya que la recuperación económica del país no está a la vista en el corto plazo. "Vemos que el camino cada vez se hace más largo. No saben si al tomar un crédito, después le van a dar los números para poder pagar los compromisos. Los créditos son muy fáciles, muy rápidos y se están dando prácticamente en una semana si se cumple con todos los requisitos, solamente con garantía contra el cheque propio del tercero para poder acceder. Esa es una ventaja que no tiene ningún banco", afirmó.

Alquiler y preocupación

El referente del sector comercial expresó que, a la par de las abultadas boletas de luz y gas, la renovaciones de contratos están por las nubes. "Se están dando con un 200% de aumento en los locales comerciales pero de igual forma están impactando en las familias que alquilan. Por ende, ese 200% que iba a compras en el comercio ahora va a ese canon. Eso es lo que agota y consume el consumo. Son valores muy importantes ya sea para el usuario o cliente como para el comerciante", dijo.

Y reflexionó en que los empresarios coinciden en que no pueden trasladar de manera directa esos incrementos a los precios. "Se dañó la rentabilidad al comerciante que no está aumentando las cosas un 200%, porque si no no vendería nada. Entonces, nos encontramos en esta disyuntiva que es, si aumentamos lo suficiente, no vendemos, y si no aumentamos, perdemos rentabilidad. El cliente hoy en día destina todo el dinero que tenía por ahí de un flujo circulante a gastos de impuestos y alquiler y o posterga compras o usa tarjeta de crédito, cuando puede".