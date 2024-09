RIGI: el mercado inmobiliario de San Juan necesitará sumar viviendas para la demanda minera

miércoles, 11 de septiembre de 2024 07:57

La aprobación del RIGI y la adhesión de San Juan generaron impactos en distintos sectores de la economía, entre ellos el inmobiliario. Con ello, ya hay inquietud para invertir en ladrillo para ofrecer viviendas a los trabajadores de la minería y de servicios y también, adaptar los inmuebles disponibles a los requerimientos de alquileres temporarios.

"El RIGI es una herramienta importante para el sector inmobiliario ya que impacta de manera positiva en la economía de San Juan y se necesita una reacción inmediata y adecuada. En ello, quienes tienen inmuebles tienen que estar atentos a lo que buscarán las empresas y los trabajadores, que tienen muy en claro lo que quieren y conocen de precios", expresó Mauricio Turell, presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

En ello, destacó que comparten con sus clientes y con los interesados en ingresar a la oferta inmobiliaria que tienen que ir preparándose para ofrecer lo que se buscará. "En esto, no sólo hablamos de oficinas sino de viviendas de distintas categorías y que deben tener todos los servicios y comodidades. Algo fundamental es que deben estar amoblados. Todo lo que se encare en esa dirección va a ser positivo para que, cuando llegue la demanda, se salga a responder", expresó.

No obstante, y debido a las fluctuaciones del mercado con etapas en las que se resintió la oferta de alquiler, "no estamos preparados hoy para lo que se viene. Es una importante oportunidad y hay que tener en cuenta que las empresas no pagarán cualquier valor, sino que se enfocarán en lo más competitivo y conveniente. Con la primera etapa de la minería, los valores de alquileres eran exorbitantes en relación a un particular y sobre un mismo inmueble. Hoy, la situación es distinta", dijo.

Con esta posibilidad abierta, el referente del sector inmobiliario marcó que la escasez de inmuebles para alquiler temporario atraviesa tanto al Gran San Juan como a departamentos alejados y aledaños. "No hay, al momento, grandes proyectos inmobiliarios en desarrollo y orientados a lo que viene. Por eso, alentamos esta oportunidad de inversión más allá que la situación económica condiciona la toma de créditos para afrontar estas obras. Quienes quieran ingresar al mercado o reinventarse, necesitan considerar esta posibilidad", ponderó.

Más oferta

En cuanto a los alquileres para vivienda familiar, Turell destacó que subió más del 40% la oferta disponible. "Esto es bueno para quien alquila ya que puede elegir dónde vivir. Antes, tenía que conformarse con lo que encontrara por la urgencia de tener una casa o departamento, con todo lo que ello implica", marcó.