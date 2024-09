Aprender, Trabajar y Producir: el comercio sanjuanino, con "puertas abiertas" para recibir personal capacitado

miércoles, 11 de septiembre de 2024 09:19

Este lunes, se presentó "Aprender, Trabajar y Producir", una iniciativa del Gobierno provincial destinada a fomentar la cultura del trabajo y la capacitación laboral para el sector económico y productivo y también, para autoempleo. Entre los sectores que mostraron su apoyo a la propuesta está el comercio que destacó la necesidad de contar con trabajadores preparados.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, señaló en radio Colón que "nosotros lo hemos tomado con mucha alegría que el sector público se sume al sector privado para la capacitación. Lo venimos haciendo hace tiempo con gran esfuerzo, pero tener el apoyo institucional de la provincia para encararlo, me parece muy bien. Creo que es un complemento muy interesante".

Resaltó que "además, cambia el paradigma del formato. Desde lo público habrá algunos estímulos económicos para la capacitación. No es lo mismo hacer asistencialismo, que vos te quedés en tu casa sin hacer nada, que haya incentivo económico para capacitarse en oficios blandos o más duros. Es una cuestión de técnica, me parece muy bien, y lo vamos a acompañar por supuesto".

Resaltó que en la Federación Económica, "tenemos cuatro actividades que son producción, industria, comercio y servicios. Vamos a abrir las puertas de todas las actividades para recibir a los sanjuaninos del programa. Se necesita que los empleados de comercio estén capacitados, sepan inglés y puedan dar una mejor atención".

En ello, reflexionó que en el escenario económico actual "vamos a tener actividades que van a crecer más rápido que otras, y eso va a generar que no todos los argentinos puedan evolucionar de la misma forma, lamentablemente. Y después está la incorporación al mercado del trabajo de la gente, suponiendo que el nivel de actividad suba. Nos vamos a encontrar con una masa de ciudadanos que no están capacitados todavía para muchas cosas porque llevamos 20 años de incapacitación y de retracción del mercado laboral. No es un proceso rápido, pero este es el camino".

¿Qué es Aprender, Trabajar y Producir?

Quienes tengan entre 18 y 65 años y no tengan trabajo podrán acceder a una de las 50 capacitaciones que ofrece el programa Aprender, Trabajar y Producir, con actividades formativas que se irán renovando mes a mes.

Solo ingresando a https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar ya pueden ver la oferta de formación del programa impulsado por el gobernador Marcelo Orrego a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Una vez en la página, se puede filtrar por departamento o por rubros (construcción, turismo, industria, oficios, comercio y servicios, tecnología e innovación, minería, agropecuario). Las postulaciones a los cursos comenzarán el 12 de septiembre, desde las 9 hs.

Una vez que se elige una capacitación, comienza la etapa teórica, que se complementará con habilidades blandas. Luego de la instancia teórica, se pasa a una etapa práctica (prácticas profesionalizantes) que se realizan en ambientes laborales concretos.

Al ingresar a la etapa de práctica profesionalizante en alguna empresa, habrá un incentivo económico durante un período de 3 meses, prorrogable por 3 meses más (según la práctica y el sector económico).

Al finalizar estas etapas, se entrega una certificación que avala los conocimientos adquiridos, así como el desempeño, lo cual enriquecerá sus antecedentes laborales y mejorará las posibilidades futuras de conseguir empleo.