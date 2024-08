RIGI e Impuesto País: la industria de San Juan, ante el desafío de ser competitiva

jueves, 29 de agosto de 2024 08:41

Tras la adhesión de San Juan al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y la baja parcial al Impuesto País, el sector industrial en San Juan encara nuevos retos. En ello, considera que el relevamiento del sector que realiza Gobierno es clave para contar con un mapa de situación y qué incentivos son los que se precisan.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, destacó a Diario La Provincia SJ que "la aprobación y la adhesión del RIGI eran pasos necesarios para que se puedan desarrollar proyectos mineros, agroindustriales y energéticos en San Juan, que generarán oportunidades para nuestro sector. Nos pesa que llevamos 13 meses de caída consecutiva en la industria, con una capacidad ociosa muy alta. En San Juan no hubo cierre de empresas pero sí se tomó la decisión de parar líneas, hacer despidos y recortar o eliminar turnos porque no hay demanda, ante la aguda caída del consumo. Estamos afectados por distintos parates, como el de la obra pública, que no demandaba nuestros productos”.

Y en eso, detalló que la decisión nacional de bajar el Impuesto País (de cara a su eliminación total en diciembre), “es una señal en positivo al tratarse de un impuesto distorsivo; uno de los tantos que conforman la carga tributaria en la industria. Ahora, también a nivel nacional, esperamos que se trate el RIPI, propuesto por la UIA, que generará beneficios incluso a la hora de traer materias primas del exterior, hasta con descuentos, para producir y generarle valor agregado a país”.

En ese contexto, la industria afronta desafíos que para Martínez están relacionados a “mejorar la productividad para que seamos más competitivos. Y para poder hacerlo, consideramos que el relevamiento que encaró el Gobierno provincial nos ayudará y mucho para orientar acciones y decisiones. Desde la UIA alentamos a participar aportando los datos que se piden y es buena la predisposición. El industrial quiere contar qué hace y cómo”.

En ello puntualizó que hay gran interés en que se conozcan las necesidades a nivel crediticio. “Muchas veces se ofrecen herramientas de crédito pero las condiciones de toma para las Pymes son imposibles, por no cumplir con requisitos, entre ellos las garantías. En ello, si se tiene un conocimiento de situación se puede desarrollar propuestas más adecuadas”, dijo.

El empresario resaltó que siguen de cerca el operativo, que se extenderá por dos meses aproximadamente, y están predispuestos a colaborar los próximos pasos relacionados a las políticas públicas.