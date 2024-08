Garrafa Hogar: evalúan la posible continuidad del programa con revisión de precios

martes, 27 de agosto de 2024 13:57

El programa "Garrafa Hogar" tuvo gran repercusión en sus recorridas en los departamentos en San Juan y finalizará a fin de mes. No obstante, evalúan su posible continuidad por la demanda.

Gracias al programa del Gobierno de San Juan, se pudo comprar garrafas de 10 y 15 kilos a precios muy accesibles en cualquier departamento de San Juan. Así, la garrafa de 10 kg se pagó a sólo $7.000, contra entrega de una garrafa vacía en condiciones y la de 15kg tuvo un valor de $12.000.

"Estamos en charla con los proveedores y para fijarnos de las dos partes si es posible una continuidad. Es decir, si continúa el mismo precio o tenemos que mirarlo el precio para poder darle una continuidad y para que sirva también al programa. Es decir, si este beneficio le va a servir al consumidor. Estamos en eso y esperamos pronto tener novedades y que podamos llegar a un acuerdo", señaló Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, en radio Colón.

Resaltó que "esto es un gran beneficio al bolsillo de todos los sanjuaninos pero tenemos que definir varios aspectos, reconociendo la ayuda que significa para los hogares".

Además, expresó que detectaron irregularidades en envases que la gente entregaba y que estaban vencidos. "Es una situación preocupante porque pone en riesgo la seguridad de las familias. También nos señalaban que les duraba menos el gas porque no tienen la carga completa. Si no tiene una chapa identificatoria, que es como el DNI de la garrafa, no hay que comprar", detalló.