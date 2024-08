Construcción en San Juan: el notable cambio que mostró el Índice CIRCOT y la esperanza para el último trimestre del 2024

martes, 27 de agosto de 2024 08:08

Sin dudas, el sector de la construcción es un engranaje fuerte en el motor económico de San Juan y uno de los más golpeados por la inflación y el parate de las obras pública y privada. En ello, el Índice CIRCOT (Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional), elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, es un dato transparente y respetado por el rubro y que en lo que va del año, sorprendió a los responsables de interpretar sus datos con un cambio.

Así lo detalló a Diario La Provincia SJ, el director de CIRCOT, el Ing. Juan Carlos Andrada: "estamos asombrados de lo que ocurre en este último tiempo de elaboración del índice, en relación a lo que pasaba el año pasado y parte del 2022. En ese entonces, los números se movían en forma permanente y con valores considerables. Hoy por hoy, hablamos de un valor del Índice que es alto pero con un movimiento, mes a mes, cada vez más pequeño".

En eso, resaltó que el índice hace una publicación en base a datos reales tras consulta mensual a cada proveedor de materiales para la industria de la construcción y de las escalas salariales que rigen en el medio sanjuanino. "En agosto, una casa de 77 metros cuadrados, tipo IPV (no Premium, sino estándar: por ejemplo, con piso cerámico pero no porcellanato) ronda los $84.326.946. El metro cuadrado de construcción está en 1.093.734 y es un valor alto para 1 metro por un metro pero incluye materiales, mano de obra, instalaciones y cargas impositivas, como impuestos nacionales, provinciales que atañen al segmento de la construcción", precisó.

Andrada destacó que también trabajan en lo que es el precio de costo directo, que considera los costos de mano de obra y materiales, sin el componente impositivo, y el dato vuelve a sorprender. "El precio del metro cuadrado ronda los $613.940. Es decir que abarca un 56% la carga impositiva en la construcción. Es un valor alto y hay que considerar que es una de las industrias que mayor carga impositiva tiene”.

La desaceleración, en detalle

El ingeniero marcó que "si relacionamos estos valores actuales del Índice con agosto del 2023, hubo un aumento del 232,88%. Respecto a enero, la suba acumulada de un 38,57%. Eso nos llama la atención porque ya estamos en el segundo semestre y hablamos de un valor que, años anteriores, estábamos hablando de 3 cifras. Con lo que de enero hasta agosto que se registre 38,57% es alentador debido a que la mano de obra y los materiales de construcción no están subiendo”.

En ello, precisó que las escalas salariales de UOCRA entre julio y agosto no tuvieron variación. “Teníamos, antes de esto, actualizaciones mes a mes”, dijo. Y en lo que se refiere a materiales de construcción “tuvimos una pequeña baja de 0,4%, no llega al 1%. En el relevamiento que hacemos entre los diferentes proveedores de materiales en la provincia veníamos que son sutiles las bajas en los precios. Por ejemplo, un caño de agua y de cloacas fueron disminuyendo $20 o $30 en su valor. Eso les da competitividad respecto a otro comerciante que también intenta vender”.

Algo para tener en cuenta es que antes, por la inflación y también la incertidumbre, era notorio que la gente intentaba materializar su dinero. Pero hoy por hoy, en los negocios del rubro no se ve tanta gente como en esos momentos. Los negocios no tienen tanta demanda, no hay que hacer filas y se ve la merma de la construcción en este tiempo. Los dueños de corralón y de ferreterías están latentes y preocupados por la venta porque tienen impuestos y sueldos de sus empleados que pagar. Quieren que se movilicen las ventas para poder seguir abriendo sus negocios. Hoy hay una venta marginal, pequeña a diferencia de antes, pero pueden cubrir gastos y reponer mercadería. También coincidieron los dueños de negocios en que tuvieron que rescindir un poco el margen de ganancias para que el cliente lo siga eligiendo y vendiéndole".

En tanto, en la mano de obra, "antiguamente, el albañil cobraba por su trabajo lo mismo que costaban los materiales para hacer una refacción, por ejemplo. Pero los materiales tuvieron un aumento anual del 250% y la mano de obra, un 211%. Hay una brecha importante pero en la actualidad, al no haber tanta competencia de trabajo hubo disponibilidad de mano de obra y por ello, tuvieron que bajar sus precios para poder tener ganarle actividad".

Y señaló que "el obrero fue calculando sus números en base a lo que necesita por día para vivir. Más allá del aumento del 250%, el salario del obrero viene resentido hace mucho tiempo. Hacen un esfuerzo grande tanto ellos como el rubro completo. Esperemos que este sea el último mes de parate ya que se ha ido reactivando la obra pública".

En este punto, también consideran la reactivación en inversiones relacionadas a la minería y a la aprobación del RIGI. "Estamos todos esperanzados ya que hace muchísimo tiempo que los números no daban tan bajos. En el ambiente de la construcción, con las nuevas leyes nacionales como el RIGI, hay expectativas. Y esto es porque antes de alentar el desarrollo de la minería, se necesita de obras de construcción como puentes, campamentos, sistemas de depuración de líquidos cloacales, tendidos eléctricos y armar, lo que nosotros llamamos, pequeñas ciudades. Con la llegada de nuevos inversionistas y con la explotación del cobre se marcará un antes y un después en la provincia", reflexionó.

El dato

El Índice CIRCOT no sólo es referente para la construcción a nivel San Juan sino que existen convenios con revistas nacionales especializadas como “Vivienda” y con Colegios de profesionales de varias provincias.

Toman como referencia los valores de CIRCOT en San Juan para su modelo I de vivienda ya que muestra el impacto de la real “inflación de la calle”; lo que le otorga confiabilidad y transparencia.