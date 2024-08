Tras el rumor de venta: desde el SEC indicaron qué pasa con Makro en San Juan

lunes, 26 de agosto de 2024 09:45

La semana pasada, una información sacudió a los empleados de la cadena mayorista Makro, que tiene sucursales en todo el país. Según trascendió, la empresa, propiedad del grupo neerlandés HSV, otorgó un mandato de venta a un banco internacional que opera en la Argentina, y comenzó negociaciones con posibles compradores, incluidos actores del negocio mayorista y cadenas de supermercados. Tras conocerse ese rumor, desde el Sindicato Empleados de Comercio en San Juan salieron a dar tranquilidad a los trabajadores.

"Tenemos dos delegados, un hombre y una mujer. Me puse en contacto con uno de ellos, y me dicen que se han comunicado y no es cierto. Es una noticia que ha salido por un medio pero es una noticia falsa. Ha salido a través de un diario nacional, y el resto de la comunidad periodística, por decirlo de alguna manera, ha replicado la misma noticia", explicó Mirna Moral en radio Estación Claridad.

Luego indicó que la diferencia entre vender los activos y no, como lo hizo Falabella, es que en el caso de venta generalmente es con llave en mano, entonces el negocio sigue funcionando y se preservan las fuentes de trabajo. "Eso ocurrió con El Libertad que fue vendiendo los activos y con Walmart", destacó que "no hay ninguna modificación, no pierden su antigüedad, nada. Hay un cambio únicamente del dueño. Bueno, con Clorox también pasó lo mismo. Cambiaron los dueños a principios de año y tampoco se vio afectada la compañía en sí y ninguno de los sectores".

En Makro hay entre 75 y 80 empleados, y nunca hubo inconvenientes al momento de pagar, al momento de entregar los uniformes. "Han ido cambiando de gerente. Siempre que viene un nuevo gerente o gerenta viene con otro ímpetu, con otra forma de trabajo. Y, bueno, normalmente sabemos tener inconvenientes en general pero más allá de eso, a los empleados les pagan correctamente", señaló subrayando que "en general es buen empleador".

"Y entre ellos ya se han comunicado con otras sucursales y les han dicho a todos lo mismo. No obstante, vamos a tratar de acercarnos, ponernos de acuerdo entre los delegados y miembros de comisiones de estudio para poder ir en un horario donde estén los tres, acercarnos y tratar de hablar directamente con la gerenta, en este caso una mujer".