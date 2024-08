RASE: en San Juan apelaron a un último "rastreo" de usuarios en riesgo de perder el subsidio a la luz

miércoles, 21 de agosto de 2024 08:01

Tras la prórroga, nuevamente comenzó el tiempo de descuento para inscribirse en el RASE (Registro de acceso a los subsidios a la energía). En ello, en San Juan se avanza muy lento con el importante número de usuarios, sobre todo de Tarifa Social, que no están registrados y con ello, pueden perder el beneficio. EPRE dio un nuevo paso para tratar de llegar a los usuarios y que completen el trámite.

"Las empresas Naturgy (ex-Energía San Juan) y DECSA ya enviaron, por pedido nuestro, al menos 3 notas advirtiendo que si no se inscriben en el RASE, van a perder el subsidio. Hay usuarios afectados que se han confundido y creen que el aumento que percibieron en las facturas actuales obedece a la quita de subsidios. Eso los motivó a ir al EPRE a consultar y se les explicó el sentido de la nota. Es por eso que decidimos pedir una acción de apoyo a los municipios", destacó a Diario La Provincia SJ, el Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE.

Esto consistió en que "se les ha entregado un detalle de cada suministro al que le corresponde inscribirse en el RASE. Teníamos 17.000 en total y luego bajó a 16.000. De ese número, se bajó muy poco. Ahora bien, son los municipios los que con estos datos están convocando a los usuarios o han implementado visitas para contactarlos. Esperamos poder reducir todo lo posible el número pendiente en San Juan".

Ferrero expresó que, pese a las campañas de comunicación que llevan meses, "hay personas a las que no hemos llegado con la información. Los beneficiarios de tarifa social, en el gobierno anterior, accedían automáticamente al subsidio nacional por cruce de datos. Eso se eliminó y el Gobierno nacional actual exige el registro en el RASE que es responsabilidad de cada usuario; no es necesario que lo haga el titular del servicio sino a quien usa y paga la electricidad".

Resaltó que, de perder el subsidio se pasará al nivel N1 y se facturarán consumos como grandes consumidores. "Una casa humilde pagará la luz de una mansión. No es un tema menor. Al 4 de septiembre todos deben estar inscriptos en el RASE", concluyó.

Cómo saber si tengo subsidios a la luz y el gas

En los últimos tiempos las facturas han aumentado de una manera sostenida en la Argentina y cada vez más usuarios se están fijando como pueden ahorrar unos pesos: en ese contexto es de vital importancia saber si se cuenta con el subsidios a la luz y el gas y hay dos maneras muy sencillas de comprobarlo.

Lo primero que hay que hacer es ingresar al portal argentina.gob.ar/subsidios e inscribirse al RASE (Registro de Acceso a los subsidios a la Energía). En el caso de que el usuario ya haya realizado el trámite con anterioridad aparecerá una leyenda que dice “Ya existe una solicitud registrada con el DNI ingresado”.

Si eso ocurre, el trámite ya está cumplimentado y no debe hacerse nada más, pero en contrapartida quienes no hayan solicitado nunca el subsidio deberán hacerlo hasta el próximo 3 de septiembre, fecha límite estipulada por el Estado para realizarlo.

Para pedir el subsidio a la luz y el gas se solicitan los siguientes datos:

-El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red

-El último ejemplar de tu DNI

-El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

-Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años

-Una dirección de correo electrónico

Además, existen tres grupos de subsidios:

Nivel de ingresos altos (N1)

Nivel de ingresos bajos (N2)

Nivel de ingresos medios (N3)

Un dato importante a tener en cuentas es que aunque la factura no llegue a nombre de la persona que esté solicitando el subsidio no pasa nada, porque puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular.

La manera de chequear que el subsidio se haya aplicado de manera correcta es mirando la factura. En el caso de la luz, en el extremo inferior derecho aparece un recuadro llamado Información al cliente y uno de los apartados se titula: subsidio del estado nacional. Allí se puede ver el monto que se está bonificando al consumidor.