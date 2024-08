Eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias: ¿cuál es la visión del comercio en San Juan?

miércoles, 21 de agosto de 2024 14:58

La eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias para los comercios que cobran con tarjeta de crédito o cualquier otro medio electrónico generó repercusiones en San Juan. El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo que entrará en vigencia desde el 1° de septiembre necesitó, no obstante, de precisiones que referentes del sector en la provincia.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan expresó a Diario La Provincia SJ que "todo lo que es bajar un impuesto es positivo para el sector. Esto implica que no se pagará IVA y Ganancias anticipadamente, por una parte. Pero por otra, las tarjetas, como entidades financieras, seguirán cobrando por financiamiento. Esa es una arista distinta".

"Esta medida no cambia significativamente los costos de las ventas y no se baja el costo impositivo ya que seguiremos tributando IVA y Ganancias por la operación. Lo que cambia es que no se retendrá anticipadamente. El sobreprecio de vender con tarjeta no es por las retenciones de IVA y Ganancias: es por el arancel y costos financieros", expresó.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi dio su punto de vista. "Estas medidas tienen varias aristas muy positivas. Primero, sirve para expulsar a la informalidad del sistema que dejaban fuera a los clientes que no podían comprar con tarjetas porque no se las recibían en comercios. En estas medidas hay influencia de algunas resoluciones del año 1998 y las últimas del 2017 y 2019, que perjudicaban al comerciante y aquí hay una doble cuestión dañina. Primero, a las empresas que hacen retención electrónica )tarjeta de crédito, débito, pago, billeteras virtuales), las transforman en recaudadores gratuitos del Estado de impuestos anticipados. Esto hacía que, aunque el comerciante pagara Ganancias una vez al año, el gobierno por una resolución me retiene un anticipo de Ganancias hoy, que estamos en agosto", dijo en Radio Colón.

Y detalló: "ese dinero que tengo que pagar en mayo, es un dinero que a mí me sirve como capital de trabajo. Entonces, cada vez que cobro algo por un sistema electrónico, no tengo el 100% de mi venta, sino que me reduce el valor por la retención de IVA y Ganancias. Suponiendo que venda un litro de leche por día: cada vez que me retiene, me quitan una parte de mi capital de trabajo para comprar más leche. Y entonces, estoy obligado a usar ese capital de trabajo o con un crédito, o a través de la venta informal, u otro medio para que no me lo retenga el Estado".

Para el referente de comercio, lo anunciado por el Gobierno nacional "es una medida fantástica para el comercio y para todos los prestadores de servicios que puedan cobrar con sistemas electrónicos. Estamos muy contentos. Y del lado del consumidor, se va a ver beneficiado en que va a poder usar más, y con más facilidad, la tarjeta de débito o crédito. Y no le van a decir: "mire, 10% más o, si es contado, 10% menos", porque al comerciante ya no le van a retener más. Esta medida beneficia a todo el mundo. El impuesto se pagará cuando corresponda y no de manera anticipada".