Efecto Falabella: buen clima entre los comerciantes por inversiones con mirada al 2025

martes, 20 de agosto de 2024 08:00

El posible regreso de la cadena chilena Falabella a San Juan entusiasmó a clientes y a comerciantes que ven con buenos ojos la posibilidad de inversiones de comercios importantes. En ello, consideran que pueden potenciar las zonas en las que se instalan y permiten que las ventas mejoren en otros rubros.

"Que se instale en San Juan un negocio o tienda de nivel como Falabella, es un atractivo que suma a que la gente vaya a la zona en la que está. Esto lo vimos con el microcentro: mucha gente dejó de venir al centro porque ya no tenía Falabella. Así que siempre es bueno sumar este tipo de empresas", destacó a Diario La Provincia SJ, el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga.

El empresario fue un poco más allá y destacó que "esperamos que no sólo venga Falabella sino muchas cadenas comerciales más. Es impresionante el número de consultas sobre si ya sabemos dónde estará la tienda y todavía no tenemos datos concretos. No obstante, todo indica que se concretaría en 2025". Y resaltó que aunque sí se sabe dónde se ubicará Starbucks en San Juan (en el predio de un shopping en Rivadavia), "viene más lento y la empresa misma es cauta a la hora de dar información".

Quiroga destacó que en las probables nuevas inversiones no dudan que la aprobación del RIGI tuvo peso. "Le da una seguridad de inversión por 30 años a todas estas empresas. Las inversiones no solamente están en el sector minero en San Juan, sino también en la parte comercial. Aquellas inversiones que puedan venir y instalarse acá en la provincia van a tener ese beneficio. Así que bienvenido sea y la verdad que esto moviliza al sector", dijo.

¿Dónde estará Falabella?

El presidente de la cámara comercial señaló que "si bien hay sondeos en algunos lugares que están acá, Falabella no estaría en el microcentro sino en el macrocentro. Es que el local que tiene va a seguir alquilado por Sporting y ellos van a hacer una compra supuestamente de un tinglado o salón que tenga salida a la avenida Libertador. Nos ha llegado esa información".

Sobre ventas

Agosto tuvo fuerte de ventas al día del Niño y la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan hizo un primer balance de cómo podría cerrar el mes.

"En líneas generales si bien no creo que sean mejores números que el 2023, sí va a estar por encima de lo que fue julio que fue muy malo", destacó Quiroga.

En tanto, prosiguen las liquidaciones finales de temporadas con descuentos que van del 50 al 80% en la mayoría de los rubros, en especial indumentaria y calzado.