Facturas de luz en San Juan: aumentaron reclamos por posibles "fugas" de electricidad y fallas en medidores

En San Juan, las facturas de electricidad sufrieron incrementos en los componentes que dependen de Nación, en el marco de los nuevos esquemas de valores del servicio. Pero también hay casos en los que los precios que sufrieron un importante salto pueden evidenciar problemas en la medición o la existencia de otros problemas.

"Recibimos muchos reclamos, tanto por los valores de las facturas de luz como por el estado de los medidores, errores de lecturas y de medición. No pueden negarse los aumentos y hay que diferenciar las decisiones de la provincia y las de Nación, donde no hay ingerencia. Son cuestiones de política económica", explicó a Diario La Provincia SJ, el vicepresidente del EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero.

Y dijo que si no hay grandes variaciones en el consumo, entre el mismo mes de un año a otro, y la factura llegó con altos montos, hay que consultar al EPRE. "En la parte superior derecha de la factura tiene los datos de consumo del año pasado y de este. Si se triplica el consumo en kilovatios hora, hay que hacer un reclamo. Hay facturas con valores muy altos y con un consumo de 3000 kilovatios/ hora. Allí hay un problema ya que ese valor es sideral y corresponde a una mansión o un negocio, por ejemplo. En comparación con una casa, en invierno, se demanda entre 400 a 700 kilovatios/ hora", marcó.

En ello, señaló "puede haber una pérdida de electricidad que incluso es un riesgo ya que generaría una electrocución y hasta un incendio. En esos casos, se pide que un electricista revise el estado de las instalaciones y muchas veces, las casas no tienen disyuntor, por ejemplo, que es un elemento que cortaría el servicio por prevención".

Hasta tanto se constate por qué subió tanto la tarifa total destacó un dato importante. "No hay que pagar la boleta y después reclamar. En electricidad no rige esa regla ya que la empresa debe medir correctamente, en un medidor en condiciones. Tiene que mantener una calidad de servicio y el EPRE debe verificarlo. La empresa debe cobrar por consumos reales y acerca de los errores de facturación, son o no son. Eso es necesario chequearlos y eso hacemos desde el EPRE. Ahora bien, todo depende que el usuario reclame. Por otro lado, cada familia sabe que debe tener un consumo responsable".

Los aumentos nacionales y las medidas provinciales

Ferrero explicó que cambiaron los valores de la energía: se compraba, el año pasado, a 3,2 pesos cada kilovatio/ hora y el megavatio, a 80.000 pesos. Hoy, cuestan 62,03 pesos y 2.791.000 pesos, respectivamente. Impactaron la inflación y nuevo paradigma de asignación de subsidios desde Nación".

Resaltó que en San Juan, lo que se hace es mantener la tarifa social con más de 70.000 hogares beneficiados. "Con recursos provinciales se afronta con aproximadamente 2500 millones de pesos, haciendo un gran esfuerzo. Además, hay un sendero de evolución tarifaria en San Juan, con incrementos progresivos para acompañar la evolución de los salarios. Si se aumentaba de una sola vez, la gente no iba a poder pagar. También, la parte provincial de las tarifas, con costo de comercialización, desarrollo de red y costos de operación y mantenimiento, se mantendrá a valores del 23 de mayo hasta las facturas con vencimiento en diciembre. Pero San Juan no tiene incumbencia en los gastos de generación y transporte ya que corresponden a Nación", señaló.

Por último, expresó que la provincia también dispuso un plan de pago para los hogares con tarifa social que tienen deuda con Naturgy o DECSA. "Es sin intereses ya que serán absorbidos por el Fondo de Contención Tarifaria. Con ello, se espera que queden al día y salgan de la condición de suspensión del servicio. Eso ya está vigente y lo manejan las empresas", afirmó.