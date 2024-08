Día del Niño: el comercio sanjuanino, esperanzado en las compras de último momento

jueves, 15 de agosto de 2024 14:11

Este fin de semana, el comercio sanjuanino se prepara para las ventas definitivas para el Día del Niño y con horarios extendidos, espera poder concretar ventas que mejoren los números del sector.

"Para estas fechas, siempre hay expectativas en el comercio. Estamos siempre trabajando en que el comercio pueda recuperar los niveles de venta y los índices que se han perdido. Obviamente hoy estamos muy por debajo de los valores que antiguamente se sostenían en esta actividad, pero la expectativa de venta en esta fecha comercial es elevada", expresó Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de Capital, en radio Estación Claridad.

Señaló que "hay muchas ofertas y propuestas en distintos rubros porque el Día del Niño se ha ampliado bastante. No solamente en tecnología, en juguetería y textiles. Hay varios rubros que se van sumando, y las ofertas también llegaron a través, también, de plataformas de pago, como tarjeta de crédito y en cuotas".

Minozzi destacó "consideramos que las ofertas más las posibilidades de pago llevarán a mover las ventas; aunque sean a último momento". Sobre los precios, agregó que "están el factor de su origen, ya sea nacional o importado, pesa el valor de los servicios. e acuerdan subas con los proveedores en los que ese ítem es de cada vez más importancia".

Acerca del trabajo en el feriado del 17 de agosto, señaló que "es un día que no hay que dejarlo pasar ni desperdiciar esta oportunidad. Al ser feriado, se trabajará con las normas correspondientes. No se eludirá eso ni la posibilidad de aumentar ventas. Habrá rubros que abrirán el sábado y otros que también lo harán el domingo, para la gente que vaya a último momento o quienes no han podido asistir en la semana".