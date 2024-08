RASE: los sanjuaninos con riesgo de perder subsidios a la energía, a ritmo lento de inscripción

jueves, 1 de agosto de 2024 09:39

El Gobierno nacional extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción para mantener subsidios en el consumo de servicios eléctricos. Quienes están obligados a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) son aquellos que fueron incorporados automáticamente a ese listado. Ahora deberán realizar el trámite para expresar su necesidad de ser beneficiarios de la Tarifa Social. En ello, en San Juan se hizo una importante campaña de difusión pero la inscripción no avanzó al mismo ritmo.

"Hemos realizado difusión y acciones en municipios para llegar a quienes aún no se inscribieron en el RASE. También recibimos a usuarios en el EPRE para asesorar y completar el formulario. No obstante, esta es una responsabilidad personal de cada usuario, que no necesariamente es el titular del servicio. Esto es importante aclararlo ya que el formulario permite discriminar esos datos y que un inquilino o persona que vive en una casa a nombre de otra, puede cargar sus datos de ingresos y grupo familiar", señaló a Diario La Provincia SJ, el Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

En ello, precisó que "en San Juan, hay 70.000 hogares subsidiados con Tarifa Social por la provincia. De ellos, 17.000 no estaban registrados en el RASE y hoy por hoy, la cifra bajó a 16.000, en 20 días. Sigue siendo un número muy importante".

Recordó que, por pedido de EPRE, las empresas Naturgy y DECSA enviaron notas a los usuarios no inscriptos junto a las facturas de la luz. "Sucede que cambió el pase automático de los beneficiarios de tarifa social provincial a la nacional. Si no lo hace cada beneficiario, se considerará que renunció al subsidio o que tiene recursos para categorizarse como N1- Mayores Ingresos", manifestó.

A continuación, un punteo de lo más consultado:

-Los que se inscribieron en el RASE, no tienen la obligación de hacerlo otra vez. Al ingresar a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y chequear datos puede comprobarlo.

-Si tras inscribirse, la situación económica desmejoró es conveniente actualizar el RASE: "si una persona se jubiló o perdió el trabajo, puede informarlo al actualizar el formulario. Si bien no es obligatorio, será lo mejor para que se contemple su situación actual", dijo Ferrero.

Agregó que "la Secretaría de Energía hace auditorías y por ende, muchos hogares que eran N3, ahora serán N2. Esto es como consecuencia del aumento de la Canasta Básica Total que "subió por acensor" mientras que los salarios, en varios sectores, "van por la escalera". El formulario es declaración jurada y debe mantenerse actualizado".

-Los usuarios con Tarifa Social Provincial deben inscribirse en el RASE, si no lo hicieron. "Antes, eran encuadrados en N2 (Menores Ingresos) de manera automática, porque los entes provinciales así lo pedimos. Sin embargo, en Energía de la Nación se nos dijo que era algo provisorio y así lo marcó este Gobierno. Ahora deben inscribirse o perderán el subsidio", marcó Ferrero.

En San Juan hay 70.000 hogares con este beneficio y el Gobierno provincial invierte más de $1000 millones al año con recursos locales.

-Para completar el formulario deben sumarse todos los ingresos económicos del hogar y es recomendable declarar cuántos mayores y menores de edad conviven. Esto de cara a la próxima implementación de la Canasta Energética. "Sucede que un hogar con 5 personas no consume lo mismo que uno de 2. Además, los niños no trabajan y no aportan económicamente; otro dato importante", acotó.

-Por último y no menos importante: el subsidio se da al usuario de la electricidad y no al dueño del inmueble. "El formulario del RASE diferencia ambos. Además, es recomendable que el suministro eléctrico esté a nombre del beneficiario", destacó.