Subsidios a la luz y RASE: una guía que responde las dudas más frecuentes de los sanjuaninos

jueves, 25 de julio de 2024 15:24

El 5 de agosto finalizaría una etapa clave para mantener los subsidios en las facturas de electricidad y para ello, es preciso estar inscripto en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que es nacional. Ante distintas versiones, hubo confusión sobre todo entre quienes ya completaron la solicitud cuando se abrió ese registro y el EPRE respondió a las dudas más frecuentes.

El vicepresidente del EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero resaltó a Diario La Provincia SJ que "lo importante es que todo usuario esté inscripto en el RASE. Si un hogar percibe $3 millones de pesos al mes, va a quedar fuera de los subsidios porque excede los topes. Insistimos en que quien no se inscribió, lo haga más si no cumple con recibir esos ingresos".

A continuación, un punteo de lo más consultado:

-Los que se inscribieron en el RASE, no tienen la obligación de hacerlo otra vez. Al ingresar a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y chequear datos puede comprobarlo.

-Si tras inscribirse, la situación económica desmejoró es conveniente actualizar el RASE: "si una persona se jubiló o perdió el trabajo, puede informarlo al actualizar el formulario. Si bien no es obligatorio, será lo mejor para que se contemple su situación actual", dijo Ferrero.

Agregó que "la Secretaría de Energía hace auditorías y por ende, muchos hogares que eran N3, ahora serán N2. Esto es como consecuencia del aumento de la Canasta Básica Total que "subió por acensor" mientras que los salarios, en varios sectores, "van por la escalera". El formulario es declaración jurada y debe mantenerse actualizado".

-Los usuarios con Tarifa Social Provincial deben inscribirse en el RASE, si no lo hicieron. "Antes, eran encuadrados en N2 (Menores Ingresos) de manera automática, porque los entes provinciales así lo pedimos. Sin embargo, en Energía de la Nación se nos dijo que era algo provisorio y así lo marcó este Gobierno. Ahora deben inscribirse o perderán el subsidio", marcó Ferrero.

En San Juan hay 70.000 hogares con este beneficio y el Gobierno provincial invierte más de $1000 millones al año con recursos locales. "Se les recomendó inscribirse a RASE porque Nación empezó a exigir que lo hicieran para mantener la tarifa. Hay 17.000 hogares que no lo hicieron y pasarían a ser hogares que no lo solicitaron, directamente, para el sistema nacional", afirmó.

-Para completar el formulario deben sumarse todos los ingresos económicos del hogar y es recomendable declarar cuántos mayores y menores de edad conviven. Esto de cara a la próxima implementación de la Canasta Energética. "Sucede que un hogar con 5 personas no consume lo mismo que uno de 2. Además, los niños no trabajan y no aportan económicamente; otro dato importante", acotó.

-Por último y no menos importante: el subsidio se da al usuario de la electricidad y no al dueño del inmueble. "El formulario del RASE diferencia ambos. Además, es recomendable que el suministro eléctrico esté a nombre del beneficiario", destacó.

¿Quiénes pueden inscribirse al RASE?

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar. Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio.

Cómo inscribirse al RASE

Antes de empezar la inscripción, debés tener:

-El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Fijate dónde encontrar los números.

-El último ejemplar de tu DNI.

-El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Una dirección de correo electrónico.

Para inscribirse, ingresar acá: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/