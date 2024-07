Línea de crédito para comprar electrodomésticos: en San Juan confían que será un salvataje

martes, 23 de julio de 2024 00:00

La semana pasada, se conoció que el Gobierno Nacional lanzaría dos líneas de crédito para incentivar la compra de electrodomésticos, con estándares de ahorro energético. Contemplaría desde aires acondicionados, lavarropas, heladeras y cocinas y además de los consumidores potenciales, quienes ven con esperanza estos programas son los comercios sanjuaninos del rubro. Es que son los que no logran salir del balance negativo de ventas y cayeron fuertemente, con lo que hay preocupación por agudos achiques o despidos de personal.

"Hemos notado que hay rubros que no repuntan sus ventas. Hablamos de los artículos para el hogar y las mueblerías. Están en declive y con bajas de ventas de prácticamente el 50%. Es el rubro que más cuesta impulsar y tiene que ver con las decisiones de los clientes", explicó el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, a Diario La Provincia SJ.

Agregó que los sanjuaninos "ya no renuevan camas, mesas, sillas, ni cocinas. En la generalidad de los gastos, no se evalúa como esencial. Por ende priorizan otros rubros. Lo único que se movió un poco fue la venta de televisores pero no se cambió juego de comedor o sillones para ver TV".

Ahora, la posibilidad de mejorar en esos rubros tiene que ver con estímulos nacionales. En ello, "el programa para adquirir electro de bajo consumo, va a traer ofertas competitivas y muchas cuotas sin interés. Creemos que será una buena alternativa para que los sanjuaninos cambien sus electrodomésticos y además, tengan productos para ahorrar energía en el consumo familiar. Vale resaltar que el consumo energético es un gran gasto que afecta la economía de las familias, más con la suba de tarifas", dijo.

Y esa decisión de los clientes impacta más allá de no comprar en mueblerías de San Juan. "La gente destina el dinero que antes invertía en ropa e indumentaria a pagar boletas de luz y gas. Con electrodomésticos de ahorro energético, habrá un factor de alivio para sus bolsillos y ese dinero, volverá al comercio de bienes", destacó.

Por otro lado, Quiroga recordó que, en lo que va del año, hubo 150 despidos en el comercio. "Antes que cerrar, el comerciante asume roles que antes delegaba. Si antes tenía administrativos, ahora hace ese trabajo y además está en la caja, por ejemplo. Tiene el número mínimo de empleados", destacó.

La iniciativa nacional

Si bien el plan será anunciado en los próximos días por el Gobierno Nacional, la prensa nacional ya adelantó que se trata de créditos a tasa fija para hogares, comercios e industrias pyme. Además ofrecerán 24 cuotas sin interés para operaciones de menor importe.

Según informó Infobae, el paquete lo está trabajando la Secretaría de Energía y el Banco de la Nación Argentina (BNA) y tendrán líneas de financiamiento que serán muy tentadoras para muchos compradores. Todo forma parte de las medidas oficiales con las que se espera incentivar la reducción del consumo, tanto en hogares como en empresas, y evitar mayores aumentos en las tarifas, después de los fuertes incrementos del primer semestre.

Los usuarios residenciales tendrían a disposición una nueva línea de crédito a 5 años con tasa fija con un monto máximo de unos $15 millones. El financiamiento será a 10 años en el caso de industrias, comercios y pymes.

El esquema contemplaría además hasta 24 cuotas sin interés en aparatos que ya están disponibles en la “Tienda BNA” bajo el programa de “eficiencia energética”.

La Tienda BNA ofrece actualmente 18 cuotas sin interés para electrodomésticos, como aires acondicionados, lavarropas, heladeras, cocinas que tienen una calificación “A”, la más alta, en eficiencia energética. Estos productos son los de mayor consumo hogareño según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).