Enviaron avisos a más de 10.000 usuarios sanjuaninos en riesgo de perder subsidios de la luz

jueves, 11 de julio de 2024 07:53

Por una disposición nacional, los usuarios que tienen subsidios en el servicio de electricidad podrían perderlos si no se inscriben en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). En caso de no hacerlo, serán considerados como Nivel Alto de Ingresos, lo que llevará la factura a valores del doble o triple de lo que pagan actualmente. Por ello, EPRE activó una campaña de notificaciones y por ello, ya comenzaron a llegar avisos a los usuarios que "están en riesgo" de perder el subsidio.

"Por disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, todos los usuarios que no se incribieron en el RASE, aún con tarifa social, deben hacerlo. Esto es porque antes, si se tenía la tarifa social provincial se recibía de manera automática el subsidio nacional. Ahora ya no es así: por tanto si no se inscriben, van a perder el subsidio nacional. Además, hay que considerar que estamos en una época de mayor consumo por las bajas temperaturas. La gente no puede dejar de encender una estufa o usar agua caliente. Eso repercute en el consumo y por ello, tenemos 700 Kw/h de tope subsidiado, siempre y cuando se esté inscripto al RASE", explicó a Diario La Provincia SJ, el Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

Marcó que, al actualizarse los salarios en paritarias, el RASE realizará un nuevo cruce de datos y "podría haber una categorización y pasar de N3 a N2 y tener mayor subsidio en la factura. El formulario puede actualizarse".

Expresó que, por esta situación, "las distribuidoras por pedido del EPRE y por tercera vez, enviaron notificaciones con la factura de luz a los más de 10.000 suministros en riesgo de perder el subsidio, por falta de inscripción en el RASE. Esto es urgente ya que tienen tiempo hasta el 1º de agosto; aunque EPRE pidió una prórroga". También agregó que los usuarios pueden pedir ayuda para completar el formulario en las oficinas de EPRE, Naturgy San Juan (ex-Energía San Juan) y DECSA.

Más allá de la campaña de comunicacion, Ferrero resaltó que "es responsabilidad de cada usuario hacer la inscripción. En San Juan tenemos 60.000 usuarios en la categoría N2 y de ellos, alrededor de 17.000 podrían quedarse sin el subsidio".

Cómo hacerlo

Antes de empezar la inscripción, debés tener:

-El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Fijate dónde encontrar los números.

-El último ejemplar de tu DNI.

-El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Una dirección de correo electrónico.

Para inscribirse, ingresar acá: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/

Vale destacar que si la factura del servicio "no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular", señaló el portal Argentina.gob.ar

Se resaltó que deben inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.