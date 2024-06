Ferreterías en San Juan, con la mirada en créditos hipotecarios para movilizar ventas

miércoles, 5 de junio de 2024 09:44

El sector ferretero de San Juan se mantiene en expectativa sobre la posibilidad de movilizar ventas relacionadas al sector de la construcción. La mirada está puesta en los créditos hipotecarios, que despertaron interés en los sanjuaninos que quieren cumplir el sueño de la casa propia. Con un panorama diferente respecto a stocks, aguardan por prontas novedades de sus clientes.

Juan Janavel, referente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, expresó en radio AM1020 que hubo bajas de precios en "algunas marcas de cemento, en artículos de iluminación y muchos artículos de importación que tuvieron notablemente una baja. En este momento tenemos stocks, a diferencia del año pasado que teníamos ventas pero no teníamos mercadería para entregar. Ahora estamos totalmente al revés: tenemos mercadería para entregar y no tenemos ventas".

Expresó que son pocos los sanjuaninos compran material para acopiar. "Esa tendencia fue el año pasado porque no se sabía qué iba a pasar con la economía. Después de cada elección, había un aumento y entonces la gente se aceleraba e invertía. Hoy, prácticamente no llega a ser ni un 5% la gente que está comprando y acumulando. Además, no todos tienen la posibilidad económica de hacerlo. Es complicado construir en este momento para la gente, por la caída del poder adquisitivo".

Janavel detalló que en el rubro ferretero hay dos sectores marcados: las ferreterías de barrio y las grandes proveedoras del sector de construcción."Las primeras se mantienen porque en la casa hoy, por el frío, hay que cerrar las puertas, una ventana o la estufa. Es decir, se venden artículos para mantenimiento. También no tienen muchos empleados, tendrían uno o dos y generalmente son más familiares. Y tratan de no alquilar o si alquilar o algo muy económico. En el otro punto están los grandes corralones, que tienen más empleados, camiones de reparto y más cargas impositivas. Allí está más complicado y pese a ello, no hubo despidos. En nuestro rubro no es fácil conseguir empleados. No cualquiera es vendedor en mostrador y hay ferreterías que tenemos más de 30.000 artículos", manifestó.

En ese marco, dijo que "la expectativa que tenemos está centrada en trabajar en conjunto con los bancos. Nuestra cámara está asociada a la Federación Económica y, a través de CAME, estamos bajando líneas de crédito y estamos esperando todo lo que son créditos hipotecarios".

Aun así destacó que en Jáchal, Sarmiento, Calingasta y Valle Fértil, hay más movimiento de ventas relacionadas a la obra pública. "Los municipios han salido a comprar para seguir haciendo obras y dieron un respiro a esa ferretería de ese lugar. También, estamos esperando el turismo ahora en el invierno, porque las cabañas hay que restaurarlas y eso también nos favorece", resaltó.