La caída en el consumo rondó el 25% en San Juan y avanzan en el planteo de un censo al comercio

miércoles, 26 de junio de 2024 21:50

Este miércoles la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) informó que en el país se registró una caída del poder adquisitivo en mayo de este año, que impactó fuertemente en el consumo de diferentes rubros con una disminución del 7,7 por ciento. En este marco la recreación y la cultura fue una de las áreas en la que hubo un mayor impacto con una caída del 42,6 por ciento, seguido del consumo de indumentaria y calzados que registró una baja del 27 por ciento.

San Juan no quedó exento a ello, ya que se conoció que el comercio registró una caída del 25 por ciento, en promedio, en diferentes rubros que estuvo atravesada por diferentes factores.

"Llevamos cuatro años de una caída sostenida en las ventas en el sector comercio que se está transformando, pareciera ser, como en una costumbre. Eso es lo que no tendría que suceder. Lo peor que le puede pasar a un sector productivo económico acostumbrarse a esta situación. Con respecto a lo que está sucediendo, el número es variable porque hay muchos rubros, hay más de 30 rubros distintos. En San Juan las ventas son diferentes y en las localidades son diferentes las ventas, las necesidades y el consumo. Obviamente en San Juan la caída de la venta superó el 25%, haciendo un promedio. Y ese promedio indica que hay rubros que han caído un 40% y otros rubros que han caído un 15% o un 20%", dijo Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Al respecto, el referente adelantó que se espera avanzar con un censo al sector comercial, para conocer no sólo los niveles de las ventas, sino también factores que intervienen en la actividad y que influyen en las transacciones comerciales.

"Creo que la situación amerita una atención especial. Sumado esto a que tampoco hay datos, no hay información, sobre todo en San Juan y desde el Centro Comercial de San Juan hemos pedido, hemos solicitado y hemos creado un proyecto para tener una base de datos, para tener información sobre la situación de la actividad económica más importante que tiene la provincia, que es el comercio, y tener por lo menos un censo de comercio. Queremos saber cuántos cuits activos hay, cuál es el consumo, cuánto impuesto se paga, cuánto empleo se da", dijo.

Y agregó: "Si no tenemos data de la actividad económica más importante, es muy difícil dar un porcentaje exacto, pero aproximadamente tenemos un porcentaje de un 30%, un 25% en algunos casos y un 40% en otros, de caída de la renta según la época también, porque este año no alcanzó el Día del Padre para sostenerla como fecha comercial".

El proyecto que se piensa desde hace ya varios años, fue presentado y planteado. "El centro comercial también ha planteado que no hay garantías legales para ejercer el comercio electrónico, ni en la provincia ni en el país. Hay una gran cantidad de estafas electrónicas, pero no hay garantías legales para ejercer el comercio electrónico. Entonces ahí hay otra característica que puede afectar a la caída directamente de la venta", explicó Minozzi.

Finalmente, sobre las estrategias que mantiene el sector para paliar esta situación de recesión, el referente detalló: "No hay mercado como para tener financiación, no hay crédito. Entonces, hoy, ¿con qué se apalanca para tener crédito y comprar un electrodoméstico? Con las promociones que puede tener una tarjeta de crédito, nada más (...) En el comercio disminuimos costos, no se crece directamente, el crecimiento está duro, tengo que sostenerme, tengo que pagar los sueldos, pagar los proveedores y tratar de sobrevivir".